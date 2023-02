Este jueves se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento la moción de Compromís que propone que la reciente adquisición del consistorio de una casa señorial en el número 5 de la casa Sant Jordi sea usada como casa de la Dona. Aunque la moción se aprobó, levantó un nuevo conflicto entre ambos socios de gobierno por las competencias en este asunto.

Según el gobierno del PSPV, la que será Casa de la Dona estará en uno de los edificios que Patrimonio ha adquirido, una concejalía que depende del PSPV.

"Desde que el partido socialista entró en el gobierno una de sus prioridades ha sido dotar al municipio de una casa de la Dona, pero ahora, a tres meses de las elecciones, Compromís pretende apropiarse de esta iniciativa como un logro propio", señalan desde el grupo socialista,. La alcaldesa de Paiporta, Maribel Abalat, explica que “durante 45 meses en los que la concejalía de Igualdad ha dependido de Compromís, no han sido capaces de presentar ninguna propuesta ni de iniciar ningún trámite para crear la casa de la Dona”. “Llevamos casi cuatro años esperando que se decidan a dar este paso. La casa de la Dona es una necesidad imperiosa de este municipio y por eso hemos votado a favor, pero el patrimonio de Paiporta es amplio y se podía haber buscado ubicación mucho antes” recalca la alcaldesa.

Pep Val, portavoz de Compromís, recordó a la alcaldesa que "en su programa electoral llevaba la creación de una Casa de la Dona pero no han hecho ninguna propuesta de donde ubicarla. Ahora tenemos un lugar, traemos una propuesta en positivo y parece que la única razón que hay para votar e contra es porque es una iniciativa que surge de Compromis".

Por su parte, Vicent Císcar, concejal socialista de Patrimonio, recuerda que este edificio ha sido adquirido a iniciativa del PSPV con la intención de crear un espacio multidisciplinar, cultural e integrador en el que podría ubicarse también la casa de la Dona, además de otras dependencias necesarias para el pueblo y sus asociaciones. “Ahora Compromís limita todas las posibilidades que tiene ese edificio histórico con la única pretensión de hacer electoralismo con algo tan importante como el apoyo a las mujeres. Quieren hacer ver que son el partido que apoya el feminismo cuando el PSPV lleva en su ADN la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres desde sus inicios” afirma el concejal.

Y como prueba de esta afirmación, recuerdan que la concejalía de Igualdad fue creada por primera vez en Paiporta por el partido socialista, concretamente por la que es actualmente la alcaldesa socialista, Maribel Albalat, que fue la primera concejala de Igualdad del municipio. "De esa época salen la mayoría, por no decir todas, las iniciativas que hoy se desarrollan en la Concejalía de Igualdad y que Compromís sólo ha tenido que dar continuidad", señalan.

“Nos alegramos de que ahora nuestros socios de gobierno por fin den el paso de proponer la creación de una Casa de la Dona, pero como siempre llegan tarde y apropiándose de argumentarios socialistas e iniciativas que no les pertenecen”, afirma el grupo socialista. Paiporta tendrá una Casa de la Dona, pero por la ineficacia de Compromís y su falta de coherencia y organización será la nueva corporación la que tome la decisión final porque estamos a tres meses de las elecciones municipales. Sobre esto, el socialista Vicent Císcar, y concejal de Patrimonio de Paiporta apunta que “para colmo no han contado con que este edificio que proponen necesita una rehabilitación que llevará un tiempo, por lo que la urgencia que ahora escenifica Compromís no es tal. Si de verdad quisieran una Casa de la Dona de manera tan urgente la ubicarían en un espacio que pudiera empezar a funcionar mañana mismo” afirma Císcar. “La casa de la Dona tiene que ser y será, pero desde el PSPV recriminamos la inacción de Compromís y la apropiación de una iniciativa que no es suya” afirma Maribel Albalat, alcaldesa socialista de Paiporta.

Un nuevo conflicto entre socios

Este enfrentamiento entre socios de gobierno se suma a los ya tenidos por el regreso de los bous a Paiporta. Aunque desde ambas partes siempre defienden que el pacto no peligra y que se tratan de desavenencias lógicas entre diferentes grupos políticos, la realidad es que el cruce de acusaciones entre ambos por diferentes temas aumenta.