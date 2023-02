Fernando Oliveros, concejal socialista de Godella los últimos ocho años, ha presentado su dimisión y concluirá lo que queda de legislatura como edil en el grupo de no adscritos. El detonante de su renuncia se sustenta en que la alcaldesa Teresa Bueno no ha incluido a Oliveros en la lista del PSOE para las elecciones del próximo mayo, aunque el regidor matiza que le ha molestado más las formas que el hecho de que no cuenten con él.

Oliveros, jubilado desde el pasado noviembre, entró en el consistorio godellero en mayo de 2015. Tanto en aquel mandato como en el presente ha formado parte del equipo de Gobierno, en confluencia con Compromís. Se ha ocupado de diferentes áreas, como Seguridad Ciudadana o Deportes.

Pero no se cumplirá el dicho de ‘no hay dos sin tres’. El ya exsocialista presentó el lunes la renuncia a sus competencias, minutos después de que la alcaldesa Teresa Bueno le comunicará que no irá en las listas municipales del 28M. “No me molesta no ir en esa lista, lo entiendo. Se puede entender que hay que renovar y buscar nuevos perfiles. Lo que me molesta son las formas. Me lo comunicó el último día, con la lista ya presentada”, lamenta Oliveros, que se queja de que una persona que ha formado parte de un equipo durante ocho años no merece ese trato.

Pero Oliveros no dejará el consistorio. Según explica, se mantendrá como concejal del grupo de no adscritos. Y si el equipo de gobierno PSPV-Compromís ha navegado toda la legislatura en minoría (con ocho de 17 concejales), ahora pierde al exsocialista. Pese a entrar en la recta final del mandato, al consistorio le resta por aprobar cuestiones de calado como el presupuestos 2023, la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el remanente de tesorería. “Haré lo mejor para el pueblo”, avanza Fernando Oliveros sobre el sentido de sus futuras votaciones desde la bancada de la oposición.