Juan Medina, concejal del PSPV de Quart de Poblet, no continuará como edil socialista tras veinte años en el consistorio, después de que la candidata a la alcaldía Cristina Mora, que se estrena como cabeza de cartel en sustitución de Carmen Martínez, haya decidido formar un nuevo equipo.

El propio Medina admite que “estaba a disposición del partido”, en clara alusión a su intención de seguir como concejal y formar parte de la candidatura socialista. Pero tras hablar con Cristina Mora, la candidata le explicó que quería contar con un nuevo equipo en el que no estaría Medina. De ahí, que el actual regidor no se postulara en la votación abierta a la militancia para la elección de candidatos a formar parte de la lista, proceso no vinculante, en el que los más votados fueron Encarna Folgado (140), Consuelo Campos (136), Bartolomé Nofuentes (135) y Juan José Susín (129).

Medina afirma que va “a seguir trabajando junto al partido para seguir ganando” y estará “para apoyar y transferir el conocimiento a las concejales que ocupen mi actual cargo”. El regidor socialista cumple este año dos décadas en el consistorio tras su entrada en 2003. Desde 2011 pasó a formar parte de la gestión del equipo de gobierno de Carmen Martínez, al estar liberado. “Me voy orgulloso de la labor realizada durante todos estos años, sobre todo en las dos últimas legislaturas, con la evolución medioambiental y el desarrollo sostenible de Quart de Poblet, como la recuperación de todo el Río Túria y el desarrollo de Molí d’Animeta, así como del desbloqueo de la urbanización del polígono industrial”.

Por su parte, Cristina Mora explica que “ha sido un acuerdo mutuo con Juan. Yo quería conjugar nuevos perfiles, él sabía que quería incluir a gente joven y agradezco que finalmente no se presentara”, afirma. La candidata socialista se muestra “ilusionada” con este proyecto “y creo que vamos a hacer un buen trabajo”. Mora sostiene que se trata de “un equipo nuevo, en el que he querido mantener un equilibrio entre la experiencia de parte del equipo actual con gente joven, hay cinco menores de treinta años, y personas relacionadas con el tejido asociativo”. Así, el segundo lugar lo ocupará Juan José Susín, vinculado al deporte dentro del club de voleibol; Encarna Folgado, Nacho Rabanaque, del mundo sindical; MªJosé Félix, trabajadora de la piscina y presidenta de las Clavariesas de Santa Cecilia o Amparo Carrasco de la Unió Musical de Quart. Se mantienen en puestos de salida los veteranos Bartolomé Nofuentes, Consuelo Campos y José Antonio Zapata. La actual alcaldesa Carmen Martínez cierra la lista en el puesto 21.

Malestar en el sector crítico

Sobre la confección de la lista socialista, el sector crítico, en el que figuran los exconcejales Maite Ibáñez, Amparo Torner o Juan Campanario, que se enfrentó a Cristina Mora en las primarias a la alcaldía, denuncia que “no se hizo llegar la convocatoria a los domicilios de bastantes compañeros y compañeras, lo que conculcó, entre otros, su derecho a presentarse, o a presentar a otros compañeros, para ser votados/as en la lista que se sometió a votación de la militancia”. Esta circunstancia, avanzan, será elevada a la Comisión de Ética y Garantías del PSPV.