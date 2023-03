"¿Qué quiere Mas del Rosari? ¿Poner un muro que le separe de la Coma?"

Como informó ayer en exclusiva este diario, la nueva AVV de Mas del Rosari llevó a pleno la pasada semana una moción, a través del PP, en la que pide dejar de formar núcleo de barrio con la Coma y anexionarse al Bovalar. Los residentes afirman que ser considerados un Barrio de Acción Preferente les causa «inconvenientes y problemas que dificultan» su día a día. El gobierno del PSOE, con una enmienda, tumbó su propuesta y les emplazó a analizarla cuando Paterna sea Gran Ciudad.

En este sentido, el presidente de la Junta de Barrio de La Coma, Juan Cantero, fue prudente ante la petición del Mas del Rosari hasta no conocer más detalles de la propuesta, aunque insta a esta asociación vecinal a convocar una reunión «cuanto antes» con colectivos de la zona para explicar los motivos que la han llevado a pedir salir de la demarcación. Cantero también aclara que esta AVV nunca ha trasladado el asunto a la Junta de Barrio de la Coma, a la que pertenece.

Cantero, además, criticó que la Comisión Mixta de La Coma, el «órgano que se creó para coordinar esfuerzos, diálogo e inversión de todos los agentes implicados en la recuperación de este Barrio de Acción Preferente a todos los niveles, lleva años sin convocarse».

Por otra parte, la pretensión de Mas del Rosari suscitó un espontáneo debate entre la docena de alumnos, de entre 16 y 19 años, de uno de los cursos formativos del Centro de Educación Ambiental Granja Julia. Los estudiantes, tanto de Paterna ciudad como de la Coma, analizaron la propuesta después de que el profesor les leyera la noticia publicada por este diario. «¿Qué van a hacer los vecinos de Mas del Rosari? Poner un muro porque colindamos con ello», aseguró una joven de la Coma. «A mi tampoco me llegan los paquetes, ni quieren venir los taxis», respondió otro chico.

Los jóvenes debatieron sobre que este tipo de planteamientos, «en pleno siglo XXI, evidencian falta de solidaridad y es una manera velada de dar la espalda a vecinos que tienes al cruzar la calle», opinaron. Además, ahondaron en que pedir segregarse de la Coma «no es precisamente un discurso integrador» y supone «un regreso a los inicios de criminalización de la pobreza». Por tanto, los jóvenes apostaron por «tener una mente más abierta».

PP y Cs apoyan la anexión al Bovalar y Compromís pide una solución de consenso

Partido Popular, Ciudadanos y Compromís tienen visiones distintas de la petición vecinal de Mas del Rosari. Los populares no ven problema a la anexión de Mas del Rosari con el Bovalar «ya que sus necesidades son parecidas y ya comparten ruta escolar, y más servicios». En cambio, desde Compromís consideran que la «única solución» pasa por «sentarse en una mesa todas las partes para consensuar una solución factible y que solucione los problemas de los vecinos y vecinas tanto de La Coma como de Mas del Rosari». Desde la formación, lamentan que «hayamos llegado a esta situación de confrontación en el pleno porque a los vecinos y vecinas de Mas del Rosari, desde el equipo de gobierno de Sagredo, no se les ofrece ninguna solución a sus problemas actuales. Solo que esperen a que Paterna sea Gran Ciudad, una solución no inmediata y que no sabemos cuánto tardará». Compromís considera que hay demandas de Mas del Rosari que «se pueden solucionar ya y que hay que consensuar. Por eso apostamos por el diálogo y el trabajo cuanto más pronto mejor, no dentro de un tiempo hipotético que no sabemos cuándo será. Además creemos que presentar una enmienda a la totalidad, por parte del gobierno de Sagredo, a una propuesta vecinal, no soluciona nada y agrava más la situación”.

Desde Ciudadanos, sostienen que Mas del Rosari y la Coma «tienen problemáticas diferentes y pensamos que la Junta de Barrio debe centrarse en cada barrio. La mejor fórmula es que Mas del Rosari sea independiente, pero la opción de unirse al Bovalar también es buena, con cuestiones y problemas similares».