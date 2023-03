Silla ha aconseguit colar-se entre els 15 millors llibrets en els Premis per la Promoció de l'Ús del Valencià en els Falles que otorga la Generalitat Valenciana. El Port de Silla, amb el seu "Collage", ha sigut el millor valorat amb el dotzé lloc, amb textos d'Ivan Serrador, que ha sigut celebrat per la comissió i que es torna a confirmar com el més potent de la comarca de l''Horta, sense oblidar que en 2021 es van alçar amb el primer premi.

Li segueix de prop la falla Mercat de Silla, en el quinzé lloc, amb un reconeixement amb sabor especial ja que el llibret està dedicat al 40 aniversari de la comissió, que han hagut de retardar dos anys per a celebrar-ho a causa de la pandèmia. Els llibrets de les falles Reïs Catòlics i Sant Roc de la localitat de l'Horta Sud també han sigut premiats per l'Ús del Valencià en el lloc 20 i 42, respectivament. Després de Silla, el llibret més ben posicionat de l'Horta és el pertanyent a la Falla Sant Roc de Paterna, en disseté lloc. En la capital de l'Horta Nord també han sigut reconeguts els textos de la Falla Vicente Mortes, amb el 50é premi, i la Falla Dues de Maig amb el 70é premi. Las bibliotecas de Paterna ya tienen los Llibrets de las Fallas 2023 A l'Horta Sud destaquen també els llibrets de la falla Vistabella, de Picanya, El Jardí d'Albal i Poble Nou de Torrent.