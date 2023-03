La presión de los alquileres en València dificulta encontrar pisos asequibles en l’Horta

«En internet solo nos aparecían pisos de 750 y 800 euros, muchos terceros sin ascensor con muebles viejos. Fue fatal». Parece la descripción de una búsqueda de alquileres en València, pero la docente María Martínez habla de Meliana, pueblo de l’Horta Nord al que se acaba de mudar con su pareja y su hijo. Lo han conseguido saliéndose de los portales inmobiliarios. «Nos pusimos con el boca-oído, preguntamos a los padres de la clase de nuestro hijo si conocían a alguien que alquilara sin inmobiliaria y finalmente encontramos a una familia que dejaba el piso en el que ahora estamos. Tiene dos habitaciones y pagamos 600 euros», explica.

Este es el precio que se pagaba en 2015 por un piso de 80 metros cuadrados en el centro de València, ahora supone una buena oferta para un alquiler a nueve kilómetros de la capital del Túria. Una inmersión rápida en Idealista arroja que en los más de 30 municipios de l’Horta hay un total de 648 viviendas en alquiler. De ellas, 50 se alquilan por un máximo 600 euros, que es el tope para percibir las ayudas al bono joven de alquiler en los municipios más poblados del área metropolitana, 22 se ofertan por un límite de 550 (tope para muchos pueblos de la comarca) y solo 8 están disponibles por 500 euros o menos. Esto es el 7,7%, el 3,4%, el 1,2% respectivamente del parque de viviendas alquilables en el conjunto de l’Horta.

Uno de los municipios con precios más elevados es Alboraia, cuyos alquileres en temporada baja alcanzan los 11,9 euros el metro cuadrado. Conectada con València mediante carretera, carril bici y línea de costa, la tierra de la horchata se ha visto contagiada por los precios de su vecina. Lo cuenta Gema (nombre ficticio), trabajadora de una inmobiliaria local: «Muchos propietarios vienen locos porque ven en la tele que los alquileres en València están por las nubes y ellos quieren subirse al carro. Yo les digo que esto es un pueblo y no pueden pedir tanto. Es preferible tener a un inquilino por 500 euros sin problemas que a uno por 700 que promete ir al día y enseguida te debe cinco facturas», advierte.

Gema cuenta que la demanda de pisos en Alboraia es muy superior a la oferta —una constante en l’Horta— e identifica otra tendencia paralela al incremento de los precios: «Ahora mismo todos los caseros piden un seguro de impago. No se fían. No quieren que alguien se quede dentro sin pagar. A la inmobiliaria vienen muchas familias con contratos de trabajo temporal y nosotros no podemos darles un alquiler, porque la aseguradora los tira para atrás. Hay muchas personas migrantes sin poder alquilar en esta zona».

En l’Horta Sud se repite la tendencia, seguros generalizados y alquileres disparados. Desirée Mellado es de Torrent y trabaja en Alaquàs. Lleva desde septiembre mirando pisos en ambos municipios y el proceso está resultando agotador: «Yo busco aquí pensando que sería más económico que en València pero en la ciudad hay cuchitriles por menos de 750 euros; aquí ni eso. En el centro urbano de Torrent han subido los alquileres 200 euros en un año y en Alaquàs es muy difícil encontrar nada, ni barato ni caro; no hay».

Tras haber visitado una docenas de pisos en los últimos meses, muchos de ellos «inhabitables», Mellado tuvo un encuentro con una amiga de lo más revelador: «Ella alquilaba su piso en Torrent en 2018 por 450 euros, pero hace poco me la encontré y me dijo que ahora lo arrienda a 750 porque en la inmobiliaria le han dicho que, a falta de hipotecas baratas, los inquilinos tendrán que pagar lo que sea».

María Carmen Olivares, de la inmobiliaria El Porvenir, en el Vedat de Torrent, completa esta idea desde otra perspectiva: «Hay gente con propiedades en alquiler que ponen dinero de su bolsillo porque los tipos de interés de las hipotecas se han disparado; y a eso se suma la reacción del mercado a la gran demanda de quienes llegan de Uruguay, Argentina, Ucrania o Rusia con poder adquisitivo y ánimo de alquilar», asegura, al tiempo que deja una última reflexión sobre los seguros de impago: «Es normal que los propietarios quieran tranquilidad, más teniendo en cuenta que en pandemia se suspendieron los desahucios y que una expulsión de ocupas puede demorarse meses», concluye.