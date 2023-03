El Centre Cívic de Albalat dels Sorells registró un lleno durante la presentación de Javi González como candidato del PP a la alcaldía del municipio. El político estuvo arropado por numerosos vecinos y algunos alcaldes populares de otros municipios, como Alberto Bayarri –de Emperador– o Teresa Cervera –de Bugarra–. También asistieron el diputado nacional Vicente Betoret y los diputados provinciales Modesto Martínez, Carlos Gil o Vicente Mompó, presidente provincial del Partido Popular, que fue el encargado de cerrar el acto.

Javi González se mostró agradecido por el apoyo que, asegura, recibe desde el primer día que fue nombrado alcaldable, y prometió a sus vecinos que si gana los comicios bajará los impuestos y suprimirá el gravamen de la basura que en su día suprimió el Partido Popular antes de que Compromís y PSOE volvieran a implantarlo en 2015.

Además, el popular incluyó entre sus propuestas la subvención del ‘menjar a casa’ para los mayores, asegurando que estos serán atendidos como merecen. Se les ayudará en múltiples facetas, desde ayudarles a rellenar un simple formulario hasta acompañarlos al médico a València, aseguró.

“En ocho años, el equipo de gobierno se ha puesto a trabajar en los últimos meses de legislatura prometiendo un Centro de Día en un terreno que dejó proyectado ya el PP, pero la parcela que dejamos no era para un Centro de Día sólo, era para una residencia, porque nuestros mayores no merecen que tengan que pasar los últimos años de su vida alejados de su pueblo, de su gente y de su familia. Por eso, si llegamos a tiempo paralizaremos esta chapuza y haremos las cosas bien”, aseguró ‘Viza’.

Asimismo, el candidato popular hizo especial énfasis en materia de Educación, asegurando que “la escuela infantil será gratuita” bajo su gobierno municipal, con una ampliación del servicio de ‘escola matinera’ dado que “muchas familias no tienen con quién dejar a sus hijos hasta que comienza el cole”. Del mismo modo, respecto a las otras infraestructuras, ‘Viza’ lamentó “el actual estado de los parques, la vegetación echada a perder, el pésimo estado del último tramo de la calle Mayor y la escasa iluminación en las calles o el Polideportivo”.

Por último, el popular no dejó pasar la situación económica del ayuntamiento haciendo referencia a un asunto del que afeó la falta de coordinación: “Los vecinos de Albalat no nos merecemos un gobierno como el que tenemos, no puede ser que falte un millón de euros y que Yolanda diga que es cosa de Nicolau y Nicolau que es cosa de la interventora, sin que nadie asuma responsabilidades. Hasta la Diputació nos reclama la única subvención conseguida, más los intereses, por no hacer bien la faena”, cerró el candidato.