El equipo de Ciudadanos de Moncada parece empeñado en contradecir la lógica de su partido. Frente a la pérdida de relevancia de los liberales en buena parte de la geografía española, la agrupación de Moncada pasa al ataque y vuelve a ampliar la nómina de adscritos con el fichaje de tres nuevos nombres. En concreto, los naranjas incorporan a Mar Polo, Sinesia Casas y Nicolás Sequeiros, todos ellos exmilitantes del PSOE, quienes se suman a los siete fichajes procedentes del PP que los de Jesús Gimeno han venido anunciando en los últimos meses.

De los nuevos rostros, solo Mar Polo ha tenido cierta trascendencia entre los socialistas moncadenses y fue hace más de una década, cuando formó parte de la lista para las municipales de 2011. En aquella candidatura, que logró seis concejales por los doce del PP, aparecía en el tercer puesto la actual alcaldesa de Moncada y cabeza de lista del PSOE para los comicios del 28M, Amparo Orts.

Precisamente, desde Cs Moncada achacan a las “desavenencias” con el gobierno de Orts el motivo de que estas tres personas hayan abandonado su anterior militancia. Sequeiros lo explica de esta forma en sus redes sociales: “He sido socialista desde que tengo uso de razón y en lo nacional hasta puedo quebrar una lanza, pero en lo local… Los tratos de favor, la falta a la palabra dada, la falta de tolerancia con quienes no opinan igual que ellos; es lamentable. Sí, soy un decepcionado de la política de la agrupación socialista de Moncada”, escribe el gerente del bar del Mercado Municipal.

Ciudadanos recoge esa decepción y prolonga su política de puertas abiertas a exmilitantes de otros partidos, una estrategia de fichajes a izquierda y derecha que de momento tiene más de golpe de efecto que de precandidatura. “El papel que están teniendo los integrantes del equipo ex PSOE es, por ahora, de elaboración y redacción del programa electoral junto a nosotros. Todavía no tenemos la lista electoral y no sabemos si estarán o no dentro de ella”, señalan a Levante-EMV desde el partido.

Tampoco saben si finalmente entrará Juan Leiva, antiguo concejal socialista. Leiva se ha dejado ver con Gimeno en una mesa informativa de Cs y en la presentación de "Moncada Ilusiona", título de campaña del proyecto liberal. No sería la primera muestra de desafección hacia el PSOE de este político que dimitió de su cargo de edil cinco días después de tomar posesión. Fue en 2019 y no trascendieron los motivos, pero algunas fuentes apuntaron a posibles discrepancias en el seno del partido socialista al distribuir las áreas de gobierno entre los concejales.

En cualquier caso, se debe recordar que –más allá de los fichajes– Cs parte en clara desventaja respecto al PSOE en la carrera por la alcaldía. Los de Gimeno tienen tres concejales electos mientras que el grupo municipal de Orts cuenta con nueve. Y este no es su único escollo, pues los naranjas de Moncada necesitan remontar la propia deriva de un partido al que Vicente Martínez Bauset, portavoz de Cs Alboraia hasta hace dos semanas, augura un futuro complicado. “Ciudadanos está muerto”, sentenció en conversación con este periódico un día después de dimitir.