El saló polivalent de la Casa de Cultura de Burjassot acollí la inauguració de l’Exposició del Ninot 2023 en un acte que, al costat del president de l’Agrupació de Falles local, José María Caballero, conduïren l’alcalde de la ciutat, Rafa García, i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros. Ells foren els encarregats de tallar la cinta inaugural del recinte.

Els representants dels 13 casals del municipi aprofitaren l’ocasió per a donar a conéixer en una pinzellada –“eixes figures exposades en les quals tantes persones poden vore’s retratades”– detalls de les obres d’art que en breu ocuparan la via pública com a combustible purificador. La primavera es troba a girar del cantó. L’Exposició del Ninot de Burjassot estarà oberta al públic, en la Casa de Cultura, fins al capvespre del pròxim dia 14 de març.

Festa en Albal

Per la seua banda, l’Exposició del Ninot dels monuments d’Albal ha quedat també inaugurada a la Casa de Cultura. En la mostra ja s’intuix la sàtira, l’art i el nivell de cada casal de cara als futurs mo numents. L’acte va estar presit per les falleres majors de la població, Laura Ramírez i Sonia Mirón, a més de l’alcalde Ramonmari6 i el regidor de Festes del consistori, Sergio Burguet.