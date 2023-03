La comisión Dos de Maig se llevó el primer premio del concurso de la Cabalgata del Ninot de las Fallas de 2023. El podio lo completaron Gran Teatre (2) y Sant Roc (3).

Tanto las delegaciones mayores como las infantiles de las 17 comisiones falleras de Paterna llenaron de color y sátira las calles de la ciudad en la tradicional cabalgata del ninot, el acto que tras la Crida, anuncia que los días grandes de las fiestas han empezado.

Tras el desfile, el jurado de la Junta Local Fallera de Paterna dio por ganadora a la falla Dos de Maig, y no a Sant Roc como por error publicó este diario. La comisión utilizó el mundo marino para centrar su crítica. Desde las estrellas de mar , los pulpos y los tiburones, que encarnaron los más pequeños e infantiles de la entidad, hasta los grupos de mayores vestidos de marineros, sirenas y buzos.

La crítica local no faltó entre los mensajes de Dos de Maig. «Els barris de Paterna estan fent clamor, com els càntics de sirena al seu rei i senyor, demanen la seua atenció i fan les seue peticions al Rei Neptuno, quan apleguen elecciones», rezaba uno de los carteles. «Els selfies per a Sagredo son sempre molt especial, les xarxes socials, el credo també se seu segell personal», afirmaban las improvisadas sirenas de Dos de Maig.

La clasificación definitiva de la cabalgata fue: Dos de Maig, Gran Teatre, Sant Roc, Grupos de la Merced, Vicente Mortes, Mariano Benlliure, Jacinto Benavente, Enric Valor, Cristo de la Fe, Terramelar, Mas del Rosari, Porta del Sol-La Canyada, l’Amistad, Campament, El Moli, El Clot, Colom d’Or y La Coma.