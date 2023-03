Tal como publicó este diario, ambas comisiones se quedaron plantadas por el artista a escasos días de la plantà. Las dos, junto con otras tres de Carcaixent, Alberic y Oliva, tuvieron que viajar hasta Alicante el pasado sábado para llevar hasta sus demarcaciones los elementos de sus monumentos. El viernes, la madre del artista, comunicó a El Molí que su hijo se encontraba hospitalizado por un problema de salud. La falla paternera fue avisó a las otras comisiones afectadas que, cada una con sus medios, se plantaron el sábado por la mañana el taller de Alicante para recoger sus piezas. “Nosotros llegamos los primeros y la verdad es que nuestra fallas era la que mejor aspecto tenía, con la mayoría de ninots y cuerpo central ya lijados, pero todos sin pintar, eso sí”, detalla Domingo López, presidente del Molí.

La noticia también cayó como un jarro de agua fría en Parc de Trénor, en Torrent. “Nos sentimos totalmente estafados. Cuando nos enteramos contratamos camiones, que debía sufragar el artista, y este sábado nos hemos plantado allí y hemos ido cogiendo nuestros ninots, sin lijar ni rematar ni pintar. Viendo los bocetos y recordando lo que vimos en la visita que hicimos hace unas semanas, hemos cargado los elementos para traerlos a Torrent". Blasco reconoce el disgusto de las dos falleras mayores. "La madre de la infantil estaba llorando mientras descargábamos el camión y la mayor, lo entiende, pero eso no le quita el disgusto".

Tras recuperarse del impacto inicial, las dos comisiones de l’Horta ya se han puesto manos a la obra para tratar de plantar sus monumentos en las mejores condiciones posibles. Desde el mismo sábado, todos los integrantes del Molí se han convertido en improvisados artistas. “Artistas locales y pintores se han prestado a ayudarnos. Durante el domingo se han lijado y masillado todas las figuras y desde el lunes comenzamos ya a pintarlas. Además, como tenemos todas las piezas en la calle estamos haciendo turno para vigilarlas”, explica López, que resalta “el movimiento de germanor surgido con otras comisiones, el ayuntamiento y la Junta Local. La plantaremos cueste lo que cueste”. Desde la comisión aseguran que “como la gran familia molinera que somos, el 15 plantaremos la que sin duda va a ser nuestra falla más querida, porque va a ser nuestra, desde cero como aquel que dice. Y también será la falla de todas aquellas comisiones y personas que se están dejando la piel junto a nosotros para llegar a tiempo a nuestra meta”.

Este lunes, la falla Parc de Trénor también ha iniciado los trabajos para tratar de rematar su falla, tras un fin de semana marcado por la cena de la fallera mayor y la merienda infantil. El presidente Sergio Blasco y otros integrantes de la comisión han improvisado un taller en plena calle, junto a la carpa. “Vamos a lijar y masillar todo lo que tenemos y pintaremos de blanco, a pistola, toda la falla”, explica. Su intención es que la falla esté lista, con un lema improvisado con el nuevo color, para cuando llegue el jurado. “Después toda la falla, en una gran actividad conjunta, pintaremos las dos fallas de colores, cada uno como quiera, con espray a brocha...”, avanza.

Las dos comisiones también han anunciado que demandarán al artista ante el Gremio de Alicante. El dirigente del Molí de Paterna admite que ya habían pagado dos tercios del contrato y solo restaba el último, que se abona con la entrega definitiva del monumento, mientras que en Torrent, a Parc de Trénor le resta por abonar dos facturas al artista.

Otra falla de Puçol, tirada por el artista

La falla Picaio de Puçol también se ha visto plantada por su artista. El domingo acudieron al taller del artista, en Sueca, para recoger los dos monumentos y se encontraron con la desagradable sorpresa de que ambas estaban por acabar. El presidente Alberto Albalate explica que la falla grande "solo tiene un muñeco, mientras que el infantil sí tiene el cuerpo central pero le faltan los muñequitos de alrededor".

Desde la comisión de Puçol detallan que el artista argumentó que no ha podido concluir el trabajo "porque la gente que tenía que ir a ayudarle no apareció. Eso no es un problema del último día, lo tenía que haber previsto mucho antes", lamenta el presidente. De hecho, recuerda que es el mismo artista que les hizo los monumentos el año pasado. "Se portó muy bien, hizo un gran trabajo y todo a su tiempo", dice.

Ahora, "estamos recibiendo la solidaridad y la germanor de fallas del municipio y de otros de Gilet, Sagunt o El Puig, que nos darán algunos ninots para tener algo que plantar". Pese a los gestos de germanor, "las falleras mayores están muy mal, el disgustó el tremendo. A mi me sabe muy mal por ellas y por toda la comisión", admite el presidente de Picaio.

La falla ya ha iniciado los trámites para denunciar al artista ante el Gremio de Artistas. "Ya habíamos abonado casi todo el presupuesto, a falta del último pago tras la planta".