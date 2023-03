El Centro Cultural Tívoli de Burjassot, dentro de su programación de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, albergó este fin de semana el estreno de la obra de teatro ‘Érase dos veces Cenicienta y la Bella Durmiente’, de Belén Gaudes y Pablo Macías. El espectáculo está basado en esos dos relatos de la tradición oral –‘Cenicienta’ y ‘La Bella Durmiente del bosque’–, que, entre otros escritores, popularizó Charles Perrault.

Bajo la dirección de Mari Carmen Viana, la Associació Teatral Paraules i Dones interpretó una obra que quiere “mantener la magia y la fantasía del cuento tradicional; pero prescindiendo de aspectos también presentes como la violencia, el sexismo, la desigualdad o el culto a la belleza, convirtiéndose así en dos historias coeducativas”.

Como explicaron desde la compañía de teatro antes de la representación, ‘Érase dos veces Cenicienta y la Bella Durmiente’ trata de “contar dos cuentos en los que la belleza externa no es imprescindible para ser feliz, en los que una mujer no necesita a ningún hombre que la salve del abismo o en los que, a las niñas que no se portan bien, se las abandona en el bosque”.