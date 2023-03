Compromís per Alboraia ha manifestado por registro de entrada su malestar ante el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alboraia y de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la forma en que se está realizando la limpieza del Barranco del Carraixet.

En su escrito la coalición manifiesta que son "conscientes de que el Barranco del Carraixet debe limpiarse, también de las especies invasoras, pero que esa limpieza no puede hacerse a costa de la fauna ya existente".

Las miembros del grupo municipal de Compromís defienden que cuando se ha planteado una petición municipal para pedir la limpieza del Barranco de Carraixet a la Confederación Hidrográfica del Júcar la han apoyado, pero que siempre han recordado que "la limpieza debía tener en cuenta no arrasar con la fauna ya existente. Durante la actual limpieza son conocedoras del malestar generado en entidades medioambientales y en particulares porque la limpieza está afectando a la fauna ya existente por el uso de maquinaria pesada y además porque las aves están en período de cría". Por eso la coalición ha pedido que la limpieza "se haga de forma que no afecte a la fauna y en un momento en que no afecte a su ciclo reproductivo".