“El contrato programa de la Conselleria da un 92% de la contratación de cada profesional. El ayuntamiento ha devuelto mucho dinero por no hacer uso de esa financiación y mientras tanto nosotros estamos desbordados”, señalan desde el equipo de Servicios Sociales de Xirivella. “No estamos pidiendo que nos aumenten el sueldo, solo queremos ofrecer un mejor servicio a los vecinos del municipio. Por este departamento pasan cada año miles de personas”, añaden.

Desde el área de Servicios Sociales explican asimismo que varias funcionarias han sido contratadas con el 50 % y el 75 % de la jornada, cuando ellas dedican el 100 % porque su implicación –y la demanda del recurso– excede lo marcado por contrato. “El compromiso de Recursos Humanos era ampliar sus jornadas, pero no ha ocurrido”, indican.

De este modo, la falta de dotación se traduce, según denuncian, en largas listas de espera de acceso a los Servicios Sociales, un recurso que hoy en día es transversal al conjunto de la ciudadanía y abarca la atención a familias vulnerables, la prestación de cuidados a personas mayores y dependientes, las ayudas por discapacidad o la asistencia a núcleos familiares con jóvenes conflictos, entre muchas otras actuaciones.

Por todo ello, el personal de Servicios Sociales de Xirivella, en coordinación con la representación sindical, presentó el 20 de febrero un registro de entrada en el ayuntamiento para denunciar “la degradación de los servicios” y trasladar su queja al gobierno municipal. Pero desde UGT señalan que el equipo de Michel Montaner no ha querido reunirse con el departamento. “Nosotros le dimos este documento al concejal de personal en mano, pero solo nos dice que no ha tenido tiempo de mirarlo”, aseguran desde el sindicato.

Finalmente, tanto el personal del ayuntamiento como los delegados sindicales señalan que el problema subyacente en el departamento de Servicios Sociales de Xirivella es que hay en ciernes una organización “que lejos de mejorar o estabilizar a la gente, lo que va a hacer es cambiar las condiciones de trabajo a peor”. “Hace un año se produce una fusión de Servicios Sociales y Educación, y tanto la nueva jefa de departamento como el jefe de área fueron elegidos sin abrir un proceso. Estas personas están siendo un tapón entre el ayuntamiento y los profesionales. Además, lo que hicieron fue aceptar el contrato programa para nutrir el área de Educación”, explican las fuentes sindicales, que exigen desligar los recursos de ambas áreas.

Así, ante las deficiencias en la organización y la falta de escucha por parte del gobierno municipal, la veintena de trabajadoras que integran el departamento de Servicios Sociales en Xirivella han celebrado un almuerzo de protesta con camisetas donde se leía “Serveis Socials. Solucions Ja”, una reivindicación que tiene visos de continuar “Entendemos que con Fallas la cuestión se va a diluir, pero el día 20 de marzo retomaremos la protesta”, avanzan.

"Tenemos hasta 2024"





Preguntado por las demandas de Servicios Sociales, el concejal de Recursos Humanos de Xirivella, Francisco Roque Navarrete, alega que el contrato programa de la Generalitat permite efectuar las contrataciones hasta 2024, con lo que aún queda más de un año para incrementar esta plantilla. "No podemos hacer las contrataciones de todos los departamentos a la vez. En este caso, lo ideal es empezar a contratar este año y continuar el año que viene, pero antes necesitamos definir el organigrama de Servicios Sociales, porque la organización del departamento no se ha cerrado ni ha pasado por el pleno. Hasta no sepamos todas las carencias de personal, no podemos ampliar el equipo", subraya el concejal en conversación con Levante-EMV, y añade: "Además de avanzar en el contrato programa también estamos a la espera de una ayuda europea para crear un edificio nuevo de Servicios Sociales, porque una plantilla ampliada no cabría donde está ahora".