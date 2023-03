El futur es planta en femení

Només hi ha 17 noms femenins entre els 202 agremiats. Però aquesta realitat està a punt de canviar. De l’IES Benicalap ixen cada any grans promeses de la professió, amb moltes ganes de guanyar-se el lloc que mereixen. Laura, Natalia i Verónica són alumnes del grau superior d’Artista Faller, i no són l’excepció del seu curs. «Pensava que seria una classe de xics, com em va passar en Fusteria», comenta Natalia.

Però res més lluny de la realitat. «Sempre m’han agradat les falles, però mai havia pensat que podia exercir-ne, se senten molt pocs noms femenins. És genial veure que de 26 persones que som en classe, pràcticament el 99 % som dones», detalla Verónica. Les tres joves són falleres des de ben menudes. «Sempre he tingut l’espineta de conéixer com es fan els monuments. Vaig descobrir el cicle i vaig pensar que aquesta era la meua oportunitat», explica Laura.

No obstant això, són conscients que el camí no serà fàcil. «Ens han parlat d’artistes fallers i cap d’ells era una dona. Al Museu Faller no veus treballs de dones. Si n’hi ha, no se’ls dona la visibilitat que es mereixen. És un ofici de tota la vida d’homes, per això les dones haurien de tindre un espai per a donar-se a conéixer. Si ja és difícil en qualsevol àmbit, en un de majoritàriament masculí és quasi impossible fer-te un lloc», reivindica Verónica.

La realitat no les desanima. «Em fan ganes de dir ‘en un futur potser estic jo ací’», assegura Natalia. Un desig que comparteixen les tres. «Espere que en un futur tinguem més visibilitat, que en siguem més, que vegem una falla important i llegim el nom d’una dona. Que altres generacions tinguen el que no hem tingut nosaltres», apunta Laura.

Trencar barreres

Pintar és la part favorita per a Natalia. A l’hora d’aprendre, Laura es decanta per les falles infantils, ja que tenen més detalls. Verónica, al contrari, es queda amb els monuments grans. «M’agrada molt fer el guió de la falla. Tens una finestra per a reivindicar. Pel fet l’haver-hi tants homes en la professió, tot està enfocat a la seua visió de les coses. Que siguem tantes dones permetrà que es faça sàtira també amb situacions que vivim nosaltres. M’encantaria fer el canvi, que estiga present el punt de vista femení del món», destaca.

Malgrat tot el treball que suposa la creació d’una falla, no dubten a assenyalar el poc valor que la gent atorga a la seua professió. Començant per la mateixa formació. «La gent es pensa que els monuments apareixen per art de màgia en el carrer. Un conegut em va preguntar què estava fent ara. Quan li vaig dir que estudiava el grau d’Artista Faller, em va preguntar ‘això s’estudia?’», detalla Verónica. Una situació que també han viscut les altres dues joves. «He hagut d’ensenyar-los fotos del que fem», hi afig Natalia. Per això, coincideixen en el fet que és important donar visibilitat al seu cicle formatiu.

«Als xiquets els diria que s’hi animen, és divertit, descobreixes una visió diferent de les falles. A les xiquetes, que encara que no senten noms femenins, s’hi apunten si és el que volen fer. D’ací a poc sentirem més noms. Que no tinguen por quan senten que és una professió d’homes. Ací estem nosaltres» conclou Laura.