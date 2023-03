El testimoni immortal de les Falles

Lluny de ser només una successió de programes de festes i fotografies de falleres i fallers, els llibrets són importants contenidors de la història i la cultura valenciana. Cada vegada més, els coordinadors, editors, dissenyadors i redactors s’esforcen per aportar valor a la societat: en la defensa de la igualtat i la diversitat, del valencià, i en la promoció de la nostra identitat. Ferran Martínez és el coordinador del llibret de la Falla Cronista, dedicat aquest any a la música en valencià. Sota el títol «Nova Flama», la revista recull diversos articles sobre la potent ferramenta que és la música per a lluitar a favor de la diversitat. A més, inclou sis entrevistes a sis artistes referents a la Comunitat Valenciana en les quals han participat tres redactors de Levante-EMV. «El llibret és un excel·lent contenidor cultural. Les comissions falleres són grans gestors de la cultura del barri», defensa.

L’autor col·labora en diverses publicacions. Entre elles, el llibret de la Falla Poble Nou, 79é guardó dels premis de la Conselleria de Cultura, i la Falla Avinguda de Torrent, i en el de la Falla Poble de Silla. A més, amb la Falla Cronista ha impulsat per primera vegada un llibret infantil, que ha sigut premiat al millor contingut infantil per l’Ajuntament de Torrent i la Junta Local Fallera (JLF). «En la societat en general som els grans desconeguts. A Torrent s’escriuen articles que si no isqueren els llibrets, no es publicarien en cap lloc. Es fan grandíssims treballs de recerca, d’opinió, de disseny gràfic», apunta. Un exemple és el Llibret de la Falla San Valeriano, coordinat per l’investigador Aitor Sánchez. La comissió ha sigut la impulsora dels actes per a commemorar el centenari de la falla del carrer Cambrils. A aquesta comissió, precisament, han dedicat la seua revista. En ella, fan un repàs per la ciutat de Torrent de fa cent anys i com ha evolucionat. El treball ha estat reconegut per l’ajuntament i la JLF amb el segon premi dels Llibrets 2023, a més de ser el guanyador del premi a la millor portada i millor article d’investigació.

Una part important per a la supervivència dels llibrets és adaptar-se al moment actual. Una cosa que han sabut fer molt bé a la Falla Avinguda, que ha guanyat el primer premi dels Llibrets 2023 de Torrent. Miguel Ángel Gascón, coordinador de la publicació que porta com a títol «Involució. Evolució. Revolució», explica que a cada pàgina s’ha introduït un codi QR que condueix als usuaris a una pàgina web. En aquesta, poden interactuar amb els articles i, inclús, escoltar-los narrats de viva veu. També han obert perfils a Instagram i TikTok. Els articles se centren en Torrent i en les Falles, en quina part se n’ha anat enrere, on hi ha hagut evolució i on pot haver-hi revolució. Conegut al món faller com a «Tofolet», enguany ha participat al concurs de Lo Rat Penat i al llibret de la Falla San Valeriano. «Hui dia hi ha autèntiques joies de llibrets que valdria la pena que isqueren del cercle faller», comenta.

La Falla Port de Silla, per la seua banda, presenta una recopilació d’articles que posen el foc en la igualtat, en la defensa del valencià i en les Falles des del punt de vista de les persones que la viuen. «Collage» és el seu títol, que coincideix amb el lema del monument gran, i ha estat premiat per la Generalitat amb el dotzé lloc. «La portada està realitzada amb la tècnica del collage. Hem posat uns adhesius perquè l’usuari puga interpretar la seua pròpia imatge», detalla Iván Serrador, el seu coordinador. Aquest 2023, ha escrit articles per als llibrets de les falles Avinguda de Selgas, de Xàtiva, i El Sequer, d’Alfafar. «Les falles es cremen, els records se’n van, però l’única cosa que dona testimoni d’allò que ha passat és el llibret», defensa.

A Paterna, la Falla Dos de Mayo envia «A fer la mà-R» tots els clixés sobre les Falles al seu llibret. El fil conductor és la temàtica del monument gran. «Parlem del poder transformador de la mar i de la força de l’aigua per a trencar amb tots aquests tòpics», assegura Elena Martínez, coordinadora de la revista, qui destaca que els llibrets «són una arma cultural molt forta». Enguany també ha col·laborat al llibret d’una falla de Sagunt i en el que commemora el 50 aniversari de la JLF de Paterna. Verónica March, qui ha coordinat el llibret «Eixa boqueta», de la Falla Cervantes de Paiporta, afirma que «no estan gens valorat. Potser no li donen importància ara, però dins de cinquanta anys adquireix una rellevància molt gran. Són el testimoniatge d’allò que ha passat durant l’any, recull coses que no podràs trobar en cap altre lloc». Els articles parlen de diferents temàtiques, però sota el paraigua de la paraula, de la tafaneria, dels venedors de fum. Són quasi una vintena de textos escrits per fallers i falleres de la comissió. Una filosofia de fer partícip a tota la falla que mantenen des de sempre.