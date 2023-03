Torrent reviu el seu passat faller

Indumentària d’època, swing, jazz, corretraca i una falla plantada al tombe. Torrent es va submergir el passat 5 de març en els anys 20 per a commemorar el centenari de la plantà de la falla del carrer Cambrils (actual Mare de Déu de l’Olivar), el primer monument del qual es conserva esbós i crítica.

Durant quasi cinc mesos, una vintena d’actes organitzats per les diferents comissions torrentines han servit per a celebrar l’efemèride de 1923. Cal matisar que la falla plantada llavors al carrer Cambrils no va ser la primera a la capital de l’Horta Sud, ja que ja hi ha un precendent en 1900, tal com reflecteix la premsa de l’època, però del qual no es conserva cap imatge de l’esbós o la crítica fallera. En canvi, de la que es va plantar en 1923 sí que hi ha documents gràfics, com els que van publicar revistes falleres com Pensat i fet.

Va ser la Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (Comfet) la que va descobrir, en les seues investigacions, els inicis fallers de la ciutat, encara que, aleshores, en 2010, ja no podia celebrar el centenari de la primera plantà. Per això mateix, la Comfet, la Falla Sant Valerià, la Junta Local i l’Ajuntament van dissenyar una sèrie d’actes per a la commemoració del centenari, el colofó de la qual va tindre lloc diumenge passat.

Un passacarrer per l’avinguda al Vedat fins al carrer Mare de Déu de l’Olivar (anterior Cambrils) va obrir una jornada marcada pel viatge a aquell 1923. Tots els assistents vestien roba tradicional valenciana d’aquella època, encara que alguns també van apostar per dissenys internacionals. Es van organitzar tallers i demostracions de balls de swing, a més de l’ambientació musical dels anys vint. Però el plat fort de la celebració va ser la plantà al tombe d’un monument recreació fidel del que es va alçar fa cent anys. És un cadafal, a base de fusta i tela, com llavors, creat per l’artista Fede Alonso. La peça no es va cremar, ja que forma part d’una escena del monument major de Sant Valerià, també del mateix artista. La jornada va concloure amb un corretraca, típic de l’època (no hi havia mascletades), amb tots els assistents avançant-se al foc que recorria el carrer Frare Lluís Amigó.

Prèviament, diferents comissions de Torrent van organitzar diversos actes per a celebrar el centenari de la plantà de Cambrils. Per exemple, la Falla Nicolau Andreu va preparar un concurs de curtmetratges, que incloïa un teaser del que suposa aquest aniversari; Sants Patrons va preparar un taller de manualitats amb un retallable de la falla de 1923; el casal de Carrer Toledo va acollir una xarrada sobre pentinat i indumentària valenciana de l’època; un mural infantil amb l’esbós va veure la llum a la Falla Poble Nou; i Sant Roc, dins de la seua setmana cultural, va organitzar una xarrada sobre el Torrent de 1923.

Ja en aquest 2023, la Falla Sedaví també recuperava la setmana cultural amb una xarrada sobre el centenari i sobre indumentària, amb «Com vestien els valencians fa 100 anys?», així com una exposició d’indumentària al seu casal. La Falla Sant Valerià va explicar als representants infantils de les falles de Torrent «Com es feien les falles a inicis del segle XX?», amb un taller pràctic a càrrec de Paco Pellicer, mestre major del gremi. La Falla Saragossa-Parc Central va organitzar una dansà i demostració de balls populars al carrer Saragossa.

Per la seua banda, la Falla Barri Cotxera va organitzar una exposició de fotos d’indumentària dels anys vint, dins del seu concurs, i Cronista Vicent Beguer plantava 100 arbres pel centenari de la falla del carrer Cambrils. La Falla Carrer Benemèrita va preparar una taula redona sobre les dones en les falles i un taller de jocs populars valencians, i la Falla Avinguda s’encarregava de fer una desfilada i explicació de peces d’indumentària dels anys vint.

La Falla Àngel de l’Alcàsser va fer una taula redona sobre l’ofici d’artista faller i anunciava la tornada del concurs de cant i ball que feien en els huitanta; Lope de Rueda va recuperar el dia de les saies, amb cercavila i desdejuni dels anys vint per a tots els participants, així com una exposició de fotos de saies tradicionals i un concurs de fotos clàssiques; Falla Ramón y Cajal va celebrar un contacontes de la falla centenària, un taller de pintura de l’esbós i «A Torrent no li falles. Edició 1923», amb una sèrie de preguntes ambientades en l’època; La Plaça va recuperar els malnoms històrics del Torrent d’inicis del segle XX; i Antoni Pardo es va encarregar de fer un concurs de dibuix.