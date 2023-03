Las lágrimas en jóvenes y los no tanto, mostraban el tiempo que ha tenido que pasar para que Campamento haya vuelto a lo más alto de la sección especial de Paterna. Hacía treinta años que no se coronaban como mejor falla de la ciudad y lo han conseguido con un doblete histórico, justo en el año que la comisión celebra su cincuenta aniversario.

Cuando el alcalde Juan Antonio Sagredo ha pronunciado el nombre de Dos de Maig como segunda clasificada, tremendo chasco para la comisión que acumulaba el primero premio de los últimos tres años, los falleros y falleras de Campamento no se lo podían creer. Incluso alguna fallera, a lomos de un fallero, se llevaba las manos a la cabeza pensando: “lo hemos hecho. Lo hemos hecho”. Enseguida el júbilo, los saltos y las lágrimas en torno a un grupo de niños y adultos tomó la plaza frente al Ayuntamiento. "Campeones, campeones", era el grito al cielo de la falla del barrio de los militares.

Ya frente a los dos monumentos, tanto el mayor con el lema "Un mundo de fantasía" como el infantil con "Quín dia e shui?" obra de los Hermanos Moya, y tras un recibimiento en forma de sonoras tracas, se sucedían las escenas de alegría. Los ojos vidriosos en hombres canosos, esos que vivieron aquel primer premio hace 30 años, se entremezclaban con jóvenes por debajo de la trentena, los que nunca habían visto ganar a su equipo. Hoy besan la copa.

Las falleras mayores de Campamento, Patricia Rodrigo y la niña Triana Gómez, seguían con el nudo en la garganta, pese a que hacía ya minutos del estallido de júbilo. Patricia afirmaba que "siempre esperas y quieres ganar. Hacía treinta años del último triunfo y al final, cuántos más años pasan más cerca estás de ganar". La fallera mayor, con la voz tomada de los gritos dados minutos antes, "rememoraba que cuando he oído el nombre de la falla, ha sido brutal. Lo esperábamos con muchas ganas y sobre todo este año con el 50 aniversario. Estamos super contentos". La fallera mayor tenía su recuerdo para los Hermanos Moya. "Llevamos cinco años con ellos y tenían ganas de saborear el primer premio de mayor, ya que en infantil lo consiguieron el primer año que plantaron en Paterna". Patricia Rodrigo aseguraba que el monumento "es perfecto. Su tamaño, los colores... Es genial".

Por su parte, el presidente también se estrenaba este año en el cargo y no podía tener mejor debut. Primer premio y Bodas de Oro. "Siempre sueñas con ganar, pero creerlo es más complicado. Teníamos ilusión, pero ahora que es realidad es impresionante", realtaba. Sobre los artistas, señalaba que "hacen un trabajo impresionante. Hemos tenido dos segundo premios, el pasado año bajamos presupuesto y fuimos cuartos, pero este año hemos redoblado esfuerzos y este primer premio ha sido alucinante".

Para redondear el buen sabor de boca, Verónica Amorós, fallera mayor de Paterna 2023, pertenece a la falla Campamento. La máxima representante quiso estar con los suyos y se desplazó al monumento. Admite que ha tenido que celebrar el primer premio por dentro y guardar la compostura como FM durante el acto de lectura de premios, pero reencontrarme aquí con todos ellos y abrazarme ha sido muy emocionante". Ya relajada en su demarcación, Amorós reconocía que "no he podido vivir un triunfo como fallera mayor de Campamento, pero sí un doblete histórico como Fallera Mayor de Paterna. De hecho, hacía treinta años que no ganábamos en el monumento grande. Yo tenía meses de vida y la gran mayoría de gente que estamos aquí no hemos vivido esto, y encima en un doblete, en el 50 aniversario no se puede pedir más", rememoraba.

Resto de Premios de Paterna

En la Sección Primera, la Falla Gran Teatre se ha alzado con el primer premio en el monumento mayor mientras que en categoría infantil la ganadora ha sido la Falla de Vicente Mortes.

En la Sección Segunda, el monumento mayor de la Falla L’Amistat ha sido el vencedor mientras que en la sección infantil ha ganado la Falla Terramelar.

En cuanto al resto de premios, Premio a la Mejor Crítica de la Cultura del Fuego de Interpenyes, ha sido para la Falla Gran Teatre, la Mejor Calle Iluminada ha sido la de la Falla de Mariano Benllire, la Mejor Calle Adornada ha sido la de la Falla El Moli.

En cuanto a los Llibrets, el Premio al Mejor Llibret de Falles Domingo del Olmo ha sido para la Falla Vicente Mortes mientras que el Concurso Premio de Junta Local Fallera (JLF) al Mejor Llibret ha sido para la Falla Vicente Mortes. El Premio al Millor Escrit en Valencià ha sido para la Falla Sant Roc.

Además, el Premio a la Crítica Local otorgado por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paterna ha sido para la Falla de Jacinto Benavente-Alborxí.