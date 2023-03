El monumento en la demarcación es el corazón sobre el que gira una comisión en la semana de Fallas y que un artista la deje plantada es un golpe del que resulta difícil recuperarse. En la ‘plantà’ que culminó anoche, alrededor de una quincena de comisiones de l’Horta ha sufrido incidencias con sus artistas: desde los que no tienen 'ninot' alguno, los que han tenido que hacer de lijadores y pintores hasta los que han podido contratar una alternativa que poder plantar.

La noche ha sido larga y especialmente dura para algunas comisiones, sobre todo aquellas contrataron con Gómez Fonseca, de Alicante. Es el caso de La Raval de Massamagrell, Sant Antoni de Paiporta, Quint y Salvador Giner, ambas de Mislata. Todas se quedaron sin monumento. Unas esperando que llagara el camión, otras tras viajar hasta el taller y ver que estaba vacío.

Desde la Raval afirmaban sentirse "destrozados" y acusaban al artista de "arruinar todo un año de trabajo de esta humilde comisión" y "jugar con la ilusión de toda una comisión". La imagen de las falleras de la comisión llorando fue el cierre a una plantà aciaga. Antes, por la tarde, tras dos semanas intentando contactar con el artista, ante la sospecha de un posible incumplimiento de contrato, la presidente y miembros de su junta se desplazaron en camión hasta el taller del artista para recoger el monumento, "que nos decía que estaba acabado". Al llegar allí se encontraron "con el taller vacío".

La misma suerte han corrido las comisiones de Quint-Pizarro y Salvador Giner, de Mislata. El artista les llevó la falla pequeña, pero esperaron y esperaron durante todo el día de ayer pero los monumentos grandes no llegaron. El alcalde Carlos Fernández Bielsa se ha solidarizado con las dos fallas, en un duro mensaje en redes sociales. "Lo peor que le puede pasar a una falla el día 15 de Marzo es que el artista fallero, en el que has confiado para que construya la esencia de nuestra fiesta más tradicional, te deje "plantado", nunca mejor dicho. Quiero desde aquí enviar un enorme abrazo a ambas comisiones. No olvidéis que la esencia también podemos construirla nosotros, con unidad, convivencia y disfrutando de la fiesta, la música, la pólvora, los pasacalles. El impresentable y sinvergüenza del "artista fallero" llamado Fonseca, no conseguirá acabar con la ilusión de tanta gente que dedica tanto tiempo y esfuerzo en proteger y defender nuestra fiesta. Que el peso de la ley caiga sobre ti, sinvergüenza. En Mislata ya eres persona "Non grata"".

Ya por la mañana de ayer, desde la comisión Sant Antoni de Paiporta daban por perdido el monumento. Según explica Raúl Galindo en los últimos días trataron de contactar con el artista para saber cuándo iba a descargar los dos monumentos. «Nos ha mandado una foto con el trailer cargado de piezas, pero no está nuestra falla», afirma. El pasado febrero acudieron al taller. «Lo vimos y estaba bastante avanzado, pero en realidad correspondía a una falla de València, a la que solo ha entregado la mitad», asegura Galindo.

El disgusto en Sant Antoni es mayúsculo. Las falleras mayores Lidia Prieto e Irene Moya «están destrozadas». El directivo de la comisión paiportina sostiene que ya habían pagado cerca del 85% del coste de ambos monumentos y solo restaba el último abono. Únicamente tienen para plantar los dos ninots de la Exposición.

Más suerte tuvo la comisión de Carrer Toledo, en Torrent, que tras viajar ayer por la tarde hasta el taller del citado artista ha conseguido plantar el monumento de madrugada.

También se quedó esperando la comisión Maestro Lope de Burjassot. La mayor parte del material para su montaje «debería haber llegado el martes por la noche a las inmediaciones del casal, según consta en el contrato firmado con el artista». Pero ni el autor, Rafael Lidón, ni ningún miembro de su equipo se presentaron. Todo parece indicar que el artista ha plantado a la comisión.

En declaraciones a Levante-EMV, la presidenta de la falla, Nuria Hernández, expresaba el temor de que el artista no hiciera acto de aparición. «Llevo más de un día intentando contactar con él sin obtener respuesta alguna», explicaba la dirigente. Mientras, un grupo de componentes del casal delimitaba y acondicionar con arena el espacio que habría de ocupar la falla grande. Pero una frase resume la sensación: «Nos ha dejado colgados».

El sábado pasado, las comisiones del Molí, de Paterna, y Parc de Trénor, de Torrent, acudieron al taller del artista en Alicante para recuperar las piezas de sus monumentos, todas sin acabar. Desde entonces, la calle paternera de Mallent i Meri se convirtió en un taller donde los falleros han realizado turnos durante las 24 horas, vigilancia nocturna incluida, para concluir su monumento. Este martes trataban de completaro la ‘plantà’, con la colaboración del personal de la empresa municipal Gespa, que acudió con la grua para colocar el remate.

En Torrent, la falla completamente blanca de Parc de Trenor culminó la ‘plantá’ bien entrada la noche. Los falleros se han volcado para tener su monumento pese a dejarlos tirados el artista, hospitalizado por un problema de salud.

Por su parte, una marea de ‘ninots’ donados por comisiones de Puçol, el Puig, Gilet, Faura o Sagunt ha permitido a la comisión de Picaio, en Puçol, tener la ‘plantà’ de la que le privó el artista.

Segunda contratación para tener falla

El pasado febrero, este diario informaba que las comisiones de Socusa, en Manises, el Molí de Silla y Cervantes, en Alaquàs, habían rescindido el contrato con el artista ante lo que consideraban una estafa: habían pagado miles de euros y no tenían falla. Las tres decidieron buscar alternativa, ya en las fechas en las que se encontraban y dentro de sus posibilidades, este miércoles han plantado esos monumentos.

En Manises, al calor de las ascuas y olor a embutido, la comisión de Socusa Foc i Festa disfrutaba este miércoles de la ‘plantà’. El monumento no era el esperado, pero «tenemos falla», afirmaba el presidente Miguel Cortés. El dirigente recuerda que tuvo que recurrir a un profesional local, «que hizo un hueco en su agenda». El presupuesto ha sido menor, ya que ya habían gastado 3.000 euros con el artista que les dejó «colgados».

En cuanto a la falla Cervantes de Alaquàs, el artista de Burriana Carlos Sevilla, agremiado en València, contactó con la Junta Local Fallera, a través de su presidenta, July Roselló, para ofrecerse a la comisión damnificada. El presidente Rafi Ovenza, aceptó la ayuda y, por un precio simbólico, ya que la comisión no podía desembolsar más, pactaron que haría un pequeño monumento. Hoy ya estaba en la calle. En la ‘plantà’ ayudaron falleras y falleros para abaratar costes.

