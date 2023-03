La solidaridad ha salvado las fiestas de la Falla San Antoni. Tras el disgusto de ayer, cuando esta comisión se enteró de que el artista fallero al que habían encargado su monumento no iba a entregar el material, se organizó un movimiento solidario en Paiporta que ha obrado el milagro. En concreto, todas las comisiones falleras del municipio, varios colegios y otras asociaciones y vecinos se han movilizado durante horas para conseguir que la Falla pueda plantar su monumento.

La primera muestra de hermandad entre todas las comisiones fue durante la mascletà nocturna que anoche corría precisamente a cargo de la Falla Sant Antoni. Los falleros de otras comisiones acudieron a la cita con mensajes de apoyo, globos y vestimenta del color azul de la falla. El Ayuntamiento tiñó su fachada de este mismo color y se oyeron mensajes y cánticos que emocionaron a todos los miembros de la comisión. Además, durante toda la tarde y parte de la noche las seis comisiones falleras de Paiporta llevaron Ninots y materiales a la Falla y los colegios de la localidad también aportaron su granito de arena cediendo a los falleros los pequeños monumentos que había diseñado su alumnado.

Las redes sociales de falleros y vecinos se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza y hoy la comisión de Sant Antoni ha amanecido con la ilusión y el sentimiento de hermandad que le han aportado los gestos continuos de solidaridad de todas y todos los paiportinos. “Lo vivido ayer fue simplemente espectacular, nuestra falla es la más bonita no sólo de Paiporta, de toda València" cuenta Pilar Jaime, presidenta de la Falla Sant Antoni. "Es en cosas así cuando se ve el fondo de la gente, y nuestros jóvenes lo han dado todo, estoy muy orgullosa de ellos", señala la presidenta. "Ayer estábamos muy tristes, pero hoy es todo alegría y emoción, no puedo más que agradecer porque hemos recibido cariño y ayuda de todos los falleros y falleras, vecinos y vecinas y también de artistas falleros que nos ha traído estructuras y ninots“. Mientras explica cómo ha sido todo, Pilar no puede contener las lágrimas, pero hoy son de alegría. Los y las jóvenes de la falla han podido incluso escribir los mensajes de crítica social y política típicos de la Falla y entre todos han colocado los ninots aportados para darle una temática.

La obra cuenta los sueños de una niña y, desde el casal, puede verse un enorme corazón que les ha cedido la Falla Bressol del Moble de Sedaví, además de una enorme guitarra del artista fallero Francisco Tarazona, junto con la multitud de ninots y figuras cedidas altruistamente al enterarse de la noticia. "Es en estos momentos cuando se nota la unión de un pueblo” afirma la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat. “Estamos todos junto a Sant Antoni y me siento muy orgullosa de las comisiones que tenemos en Paiporta, todos y todas han demostrado que el espíritu de hermandad de las fallas es lo primero y eso nos representa como pueblo”, afirma la alcaldesa emocionada por la movilización que se vivió ayer.

Por su parte, Esther Torrijos, concejala de Cultura, ha querido trasladar la importancia del sentimiento de unión para superar las adversidades. “La respuesta ha sido impresionante, todos y todas han dado más de lo esperado para que Sant Antoni pueda disfrutar de estas Fallas como se merecen. El esfuerzo que ayer se hizo ha tenido un efecto mágico en todos y todas, estas Fallas están siendo muy especiales y quedarán en el recuerdo para siempre”, concluye Torrijos.