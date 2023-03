Alegría desbordada en el entorno del Ayuntamiento de Torrent cuando este jueves han anunciado los premios de las Fallas de sección especial. Sobre todo los triunfadores de la jornada, la comisión Avinguda, que ha ganado en el monumento grande, galardón que no conseguía desde hacía 23 años. "Ahora sí que somos la mejor falla de Torrent", gritaban representantes de la comisión de Avinguda entre lloros y abrazos. Por su parte, Antoni Pardo, que había copado el primer premio en los últimos años pares, se ha tenido que conformar con la plata, mientras que Àngel de l'Alcàsser cierra el podio en el tercer lugar de la sección especial.

La apuesta atrevida de Avinguda en esta última década, que suele tener un elevado componente de crítica social, ha tenido por fin recompensa de la mano del artista Pau Soler, su apuesta de este año, y el monumento que lleva por lema Massa-i-ken-hi-ha”. El profesional ya plantó para Avinguda en los años 2017 y 2018 el monumento infantil. Este año, ha compaginado este trabajo con su creación para la falla San Vicente-Periodista Azatti de València.

La presidenta Carmen Sirvent estaba eufórica. El triunfo se le resistía a la Avinguda desde 1999. "Ya estábamos muy contentos con el trabajo que ha realizado Pau (el artista), pero hasta que el jurado no emite su veredicto , no hay nada seguro. Y cuando nos hemos visto ganadores ha sido increíble , la verdad", relataba. Tal como ha ocurrido en Paterna con Campament, mucha gente de la comisión no había visto ganar a su falla. "Yo, por ejemplo, cuando ganamos tenía 9 años, y no lo recuerdo mucho, pero mucha gente joven de la comisión no ha vivido un triunfo así", aseguraba.

La presidenta explica que una victoria así supone una nueva ilusión para la falla. “Somos una falla histórica pero no tenemos un censo grande como otras y para nosotros permanecer en Sección Especial es un esfuerzo cada año, y estamos muy agradecidos con este regalo”.

Sobre el monumento, Sirvent lo califica "estilo Pau, muy moderno y con mucha crítica local". Al artista lo descubrieron, "hace unos años cuando plantó junto con Gonzalo Rojas en infantil. Luego se independizó en fallas grandes. Hablamos con él y se ha estrenado en especial en Torrent por todo lo alto. Le hemos llamado, estaba haciendo la siesta y alucinaba como nosotros".

El arte urbano de Cronista

En infantiles, la falla Cronista Vicent Beguer i Esteve ha obtenido el primer premio de la sección especial con su monumento "Imagina" diseñado por Dulk y ejecutado falla por el artista Grego Acebedo, un profesional que combina el arte urbano con la elaboración de fallas y de hogueras, lo que marca mucho su estilo.

Según el copresidente, Ferran Martínez, el premio no les ha sorprendido porque "este año era de las mejores fallas en cuanto a la calidad". El fichaje de Grego Acebedo por Cronista sigue a una lista importante de reconocidos artistas infantiles, ya que han plantado para la comisión de les Terretes con anterioridad algunos de los más vanguardistas de cada momento, como son David Moreno (allí creó el primer monumento suspendido en el aire), Miguel Hache y Gio. "Para nosotros, la calidad de la falla infantil y el diseño son fundamentales", explicaba Ferran Martínez.

En segundo lugar de esta categoría ha quedado Àngel de l'Alcàsser mientras que Ramon i Cajal ha sido la tercera con sus monumentos infantiles de la sección especial.