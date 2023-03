La crisis que viven los artistas falleros tiene su propia falla. Remates, ninots y crítica relatan la acuciante situación de un sector que va perdiendo agremiados año a año, con la pandemia y la subida del precio de los materiales como telón de fondo. El monumento, bajo el lema Patrimoni inmaterial?, se encuentra en Mislata, plantado por la comisión Doctor Marañón y corre por cuenta Ximo Esteve.

El artista explica que el monumento ha estado guardado en el cajón un año, ya que la previsión era plantarlo en 2022. Tras la cancelación de las fallas en marzo de 2020, dichos monumentos se quemaron en septiembre del 21. Pero el que tenía previsto plantar la comisión para esa fecha, que coincidía con su 40 aniversario, fue almacenado y ampliado por el propio Ximo Esteve para plantarlo y quemarlo con todas las de la ley en marzo de 2022, y en 2021 optaron por una falla menor. De ahí que la propuesta planteada por el artista para el pasado ejercicio se aplazara a este 2023.

Según relata Ximo Esteve, cuando propuso a la comisión hacer una falla sobre la crisis del sector “yo era el secretario general del Gremio de Artistas y esta falla era la respuesta al nulo resultado que el galardón de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (logrado en 2016) para las Fallas ha tenido sobre el gremio”. De hecho, recuerda que ante la pregunta que la prensa le formuló aquel año sobre el impacto de la distinción en los artistas, Esteve ya dijo lo mismo que ahora: “Ni idea”. “Entonces brindamos con cava, pero ser Patrimonio no ha servido para nada. Es solo una nomenclatura honorífica”, lamenta.

De ahí que en la demarcación de Doctor Marañón se pueda ver, sobre la columna que representa Ser Patrimoni, el remate de un artista fallero, encarnado en Perseo, el mítico luchador griego, batallando con un solo pincel contra la medusa, mientras que el monstruo de varias cabezas va armado con arpón que clava sobre el agremiado. Las cabezas que salen de la medusa representan al fallero festero, al político que no hace nada y a la justicia, “esa que crea leyes que trata a los artistas como industriales, cuando somos artesanos”, explica Esteve. En la base, varios ninots, como un enterrador sostiene una pala tras cavar la tuma de autónomos y artistas falleros.

“La falla sirve para reclamar más atención para los artistas, para un sector que se está muriendo. Primero fue la pandemia y ahora la subida de los materiales. Los preuspuestos son los mismos de hace diez años. Ante esto, mucha gente ha abandonado el oficio, no hay personal cualificado. La ciudad fallera está obsoleta, las naves son pequeñas… Muchos artistas hemos bajado en volumetría porque no hay espacio para guardarlas y luego ese gasto en fallas grandes tampoco compensa. Este año he plantado seis fallas, pero me hubiera valido con tres”, admite.

A Ximo Esteve le restan tres años para jubilarse, pero sus hijos no van a continuar la saga. “Son ingenieros y han optado por otros caminos. Además, me dicen que lo deje ya, que no compensa tanto esfuerzo”, revela. El artista insiste en que el sector “tiene muchas carencias” y “eso he querido mostrar en la falla. Estamos igual que antes de Ser Patrimoni, no se ha hecho nada. Ahora con las elcciones parece que se está moviendo algo pero habrá que verlo”.