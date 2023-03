“Sumar para multiplicar”. Ese es el nombre elegido en Xirivella por una nueva agrupación izquierda que nace con vocación “transformadora, y no como mera comparsa del PSOE”. En un acto celebrado el 14 de marzo en el Centre Jove de Xirivella, la presentadora Amparo Adalid –concejala del Ayuntamiento de Xirivella durante las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011– destacó la importancia de la población manchega y de otras comunidades migrantes en el progreso y desarrollo de Xirivella; y la necesidad de recordar sus orígenes, también en el sentido de la pertenencia a la clase trabajadora.

"La mayoría proviene de familias trabajadoras que tuvieron que migrar para tener oportunidades, pertenecemos a la clase trabajadora, y nuestro deber es defenderla", enfatizó, mostrando de ahí la necesidad de ir a las instituciones con esta perspectiva, la de defender a los más desfavorecidos. "La prioridad de un gobierno debe ser la justicia social, y no hacerse fotos", afirmó la vecina del barrio Monte de Piedad y fundadora de la asociación vecinal Montealegre y Adyacentes.

A continuación, intervino Joan Antoni Pérez, coordinador de EU-Xirivella, quien manifestó que “la izquierda real o transformadora no está representada en estos momentos en el Ayuntamiento de Xirivella", añadiendo que cada vez es más difícil distinguir la manera de hacer política de PP y PSOE. “El resto de grupos parecen conformarse con hacerse fotos con el alcalde de vez en cuando, dando la sensación de que el PSOE gobierna con mayoría absoluta y el ayuntamiento cada vez se parece más a lo que era en la década de los 90, esto es, un feudo o cortijo”, lamentó Pérez.

Asimismo, el ex concejal del Ayuntamiento de Xirivella señaló el retroceso que ha habido en participación ciudadana, donde, por ejemplo, se han eliminado los Consejos de Barrio. También denunció que el actual alcalde entiende la participación como "marketing y publicidad de su persona" cuando va a cenar con alguna familia afín para hacerse la foto. "¿Por qué no va a cenar a una casa con orden de desahucio? ¿Por qué no cena con una familia que tiene dificultades para llegar a fin de mes?", preguntó, entendiendo que la participación ciudadana real significa crear cauces de expresión y participación activa para que la ciudadanía pueda proponer y también fiscalizar la acción de gobierno, pero de manera plural y pública.

Por su parte, Mónica Sánchez, ex concejala de Sí Se Puede Xirivella, animó a los asistentes del acto a tomar la palabra y participar activamente en la política local. "Es imprescindible que la ciudadanía se empodere y dé un paso al frente, sin participación no hay verdadera democracia", aseguró. También resaltó la necesidad de una mayor financiación para las corporaciones locales, pero que mientras esta llega, es necesario impulsar una verdadera oficina para la solicitud de financiación para proyectos (solicitud a la Unión Europea, administración central, autonómica y diputación provincial, etc.), atraer la inversión al municipio y facilitar la implantación de empresas.

"Aglutinar a toda la izquierda"

En esa misma línea, Fernando Collada, profesor del IES Ramón Muntaner y fundador de Sí Se Puede en Xirivella, planteó la necesidad de unir y aglutinar a toda la izquierda porque de lo contrario se perderán muchos votos. Y añadió: “Si queremos devolver a la agenda política la llegada del metro o la recuperación de servicios públicos como la gestión del agua, la limpieza de edificios o viaria y el mantenimiento de infraestructuras, etc., debemos ocupar un espacio que en estos momentos brilla por su ausencia”.

Tanto el público asistente como la mesa analizaron cuestiones de actualidad como el deterioro de la limpieza viaria, el mantenimiento de edificios e infraestructuras, señalización viaria, parques infantiles y jardines, etc., y la escasez y deterioro de servicios municipales en los barrios de San Ramón-Monte de Piedad, Avenida de La Paz y Adyacentes y el barrio de La Luz. "El actual gobierno únicamente tiene en cuenta la zona centro y deja de lado a las barriadas", denunciaron varios asistentes al acto.

Otro tema fundamental abordado en el acto fue la dificultad que tienen autónomos y PYMES para implantarse en el municipio. "Debemos crear un servicio de apoyo, asesoramiento y financiación de proyectos para autónomos y PYMES", fueron las palabras del ex concejal Joan Antoni, quién además propone empezar por agilizar los trámites para la implantación de actividades económicas en el municipio.