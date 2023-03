La Trobada d’Escoles en Valencià 2023 arriba sota el lema «Recuperem el Verd». A més, d’una banda, es vol fer un reconeixement merescut a la mestra Carme Miquel i Diego, en la seua vessant ecologista i ecofeminista. D’altra banda, el disseny del cartell ha estat realitzat per Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració 2019, i fa servir la metàfora de l’empelt, com a símbol d’esperança, entre les noves generacions de l’estima per la terra, la llengua i la cultura de la gent gran.

La Trobada a l’Horta Nord 2023 es desenvoluparà a Almàssera, al Cor de l’Horta, prenen així el relleu de Rafelbunyol. I ho farà al voltant d’un fum d’activitats durant els dies anteriors i posteriors al 26 de març. L’esdeveniment atraurà a milers de persones de la comunitat educativa i del veïnat entorn de la plaça de l’Ajuntament, i comptarà amb dos cercaviles, tallers d’escoles i associacions, activitats esportives, dansada i actuacions musicals.

També es farà un reconeixement a una persona del poble que ha mantingut encesa la flama de l’estima pel valencià. En aquesta ocasió, a més, ha sigut la societat civil local que l’ha triat per tots els seus mèrits. Així el sopar homenatge serà per a l’homenot Francesc Orts i Fabado. Un reconeixement merescut a un home del poble que va treballar en la normalització de l’ús del valencià, sobretot entre els més joves, allà per les dècades dels 70, 80 i 90.

Després d’unes edicions complicades per la pandèmia, «els somriures a les cares ens agermana i no ho amaguen», és l’estratègia compartida per associacions, comunitat educativa i ajuntament. És la comunitat educativa qui majoritàriament omplirà els carrers i places per a ser de nou testimonis de la festa de la llengua. Però no estaran soles, tot el veïnat i les entitats locals els hi acompanyaran, perquè «junts es fa poble», com tots plegats no es cansen de repetir.

Durant uns dies, al costat dels col·legis locals amb la seua programació específica, algunes de les associacions se sumaran a la festa i amb diverses activitats. Així doncs, es fa palés com els homes i dones del municipi mantenen la flama de la Trobada: la defensa de la llengua i la seua posada en valor per enfortir el seu ús i coneixement. Per això, des de l’Ajuntament d’Almàssera s’acull «amb gran goig i molta il·lusió» aquest esdeveniment que «és molt més que un conjunt d’actes culturals, adreçats al món de les escoles».

El consistori vol agrair a la Coordinadora pel Valencià de l’Horta Nord i Escola Valenciana la confiança dipositada en Almàssera, que l’acull per primera vegada en la història. «Per això, la Trobada de 2023 serà un esdeveniment històric per a la població. Una gran oportunitat de mostrar a tots els pobles veïns l’hospitalitat i el potencial de la localitat, el seu patrimoni gastronòmic, arquitectònic, cultural i festiu, a més de l’enclavament al Cor de l’Horta».