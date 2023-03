Juan Antonio Sagredo, secretario general del PSOE de Paterna y candidato a revalidar la alcaldía del municipio, ha puesto en valor este viernes toda la gestión llevada a cabo por el Ejecutivo Socialista en estos últimos 8 años al mismo tiempo que ha destacado que “en Paterna los socialistas trabajamos con el corazón por bandera y gracias a esa forma de gestionar y de querer a esta ‘patria xiqueta’, Paterna es hoy en día la mejor ciudad para vivir, para trabajar, para estudiar, para crecer y para ser felices”.

Con estas palabras de orgullo se ha referido Sagredo a su labor como alcalde de Paterna y al trabajo de todo el equipo de gobierno socialista durante el acto de presentación de la candidatura socialista a las próximas elecciones municipales que ha tenido lugar esta tarde a las puertas del Ayuntamiento, lugar simbólico por representar el corazón de la ciudad.

El acto, donde se han presentado a las 24 personas que acompañan a Sagredo en la lista electoral para los comicios del próximo 28 de mayo, ha contado con la asistencia e intervención de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé y el Vicepresidente de la Diputación de Valencia y Secretario General del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. Durante el evento, también se han proyectado videos de dirigentes socialistas del Gobierno de España, como las ministras Pilar Alegría, Isabel Rodríguez y Diana Morant, el President de la Comunitat Ximo Puig y el histórico José Bono con mensajes de apoyo a Sagredo y a todo su equipo.

Sobre el equipo de personas que le acompañan en esta candidatura, Sagredo se ha referido a ellos como “los hombres y mujeres que mejor pueden gestionar este consistorio, que mejor pueden gobernar esta ciudad y que mejor pueden construir una Paterna en positivo. Personas honestas, humildes y trabajadoras. Personas valientes y luchadoras dispuestas a entregar su tiempo a esta ciudad y a su gente”.

Durante su intervención, Sagredo también ha destacado que los mayores avances de Paterna siempre han venido de la mano de gobiernos socialistas. Y en este sentido se ha referido al nuevo Hospital Arnau de Vilanova, un logro histórico que se construirá en Paterna, mejorando así la asistencia sanitaria de todos los paterneros y paterneras y situando a la ciudad como referente en infraestructuras sanitarias y en arquitectura hospitalaria de vanguardia.

A este respecto, el dirigente socialista también ha subrayado que “Paterna es una Ciudad de Liderazgo, una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana, líder en creación de empleo, en actividad económica, en emprendimiento e innovación, en inversión en obra pública y en tramitación de ayudas a la dependencia”.

“Los socialistas no nos quejamos. Los socialistas trabajamos"

Sagredo también ha remarcado que “los socialistas no nos quejamos. Los socialistas trabajamos. Por eso, trabajando, hemos bajado el paro a niveles anteriores a la pandemia, hemos aumentado las becas de de Educación hasta la cifra histórica de 1,32 millones de euros, hemos disminuido la deuda del Ayuntamiento del 73% al 2% y hemos invertido más de 7 millones de euros en las áreas industriales y empresariales”.

“Con el partido socialista Paterna crece, Paterna avanza, Paterna progresa, Paterna funciona, Paterna lidera”, ha incidido el secretario general del PSOE de Paterna al mismo tiempo que ha recordado algunos de los proyectos que han conseguido llevar a cabo desde el gobierno socialista como los nuevos ambulatorios de Santa Rita y Lloma Llarga, la creación de más de 700 plazas de aparcamiento, la próxima construcción de una Residencia de Mayores y Centro de Día, la Pista de Atletismo, la apertura de dos nuevos Hogares del Mayor, el reconocimiento de la Cordà como Bien de Interés Cultural Inmaterial y la obtención del título de ‘Ciutat del Foc’, entre muchos otros.

Bielsa: "Tenéis como alcalde a una buena persona"

Por su parte, Carlos Fernández Bielsa no quiso perderse la presentación de "mi amigo Sagredo". El Vicepresidente de la Diputación de Valencia reconoció que "no es necesio explicar porque es especial venir aqui a Paterna, siempre desde hace casi 20 años, siempre hemos estado juntos, hemos compartido proyecto, ideas, retos, objetivos, y hemos estado juntos en los momentos fáciles y especialmente en los difíciles, porque en la política como en la vida, no siempre se viven momentos bonitos. Ahora vivimos un momento bonito. Por eso tenía que estar hoy aquí, como siempre, apoyando a un extraordinario alcalde, ejemplo clarísimo de lealtad y de lucha por el bienestar de su ciudad pero sobre todo estoy aquí hoy para volver a ratificar que no solo tenéis a un buen alcalde, sino que además tenéis, y hoy hace mucha falta en la política, tenéis como alcalde a una buena persona".

El también Secretario General del PSPV de la provincia de Valencia aseguraba que "es momento de trasladar a la ciudadanía aún más si cabe, los logros de estos años, el esfuerzo y la ilusión que ha permitido gracias a la política municipal, obtener una respuesta, una solución, ante situaciones tan complicadas y que han generado tanta incertidumbre como las que hemos vivido estos años". Por tanto, el alcalde de Mislata consideraba "necesario seguir adelante con la transformación y la modernización, como Sagredo está haciendo aquí en Paterna. Hoy Paterna es un referente en innovación, en industrialización y en emprendimiento… y es gracias a un alcalde que todos los días lucha y trabaja para que aquí el esfuerzo de levantar la persiana tenga una visibilidad, y un reconocimiento".