El acto se inició con una animación y espectáculo de calle a cargo de un grupo de zancudos, que acompañaron a las y los presentes en el recorrido y mostraron las instalaciones municipales. A continuación, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura; el concejal de Desarrollo Sostenible, Sebastián Ruiz, y el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Quintana, dieron la bienvenida.

"Es emocionante ver lleno de gente en el día de su inauguración el nuevo Bosque Urbano de Alaquàs. Esta es una muestra más de nuestra apuesta por la lucha contra el cambio climático y por dotar Alaquàs de un nuevo espacio paisajístico sostenible de calidad que hoy construimos de manera colectiva con la plantación de árboles por parte de cada colectivo”, dijo el alcalde Toni Saura. Por su parte, Antonio Quintana felicitó el Ayuntamiento de Alaquàs por este trabajo y por la “puesta en valor de este bosque que permitirá disfrutar del medio ambiente en la puerta de casa".

A continuación, llegó el momento de la plantación de los árboles por parte de cada colectivo participante que fueron recibidos en el escenario para recoger una placa conmemorativa con su nombre que acompañará siempre al árbol. Y con el equipo de Servicios Urbanos y de Medio Ambiente, se dirigieron a plantar su árbol. El acto finalizó con la plantación de un árbol monumental al cargo del Consell de Xiquetes i Xiquets de Alaquàs en conmemoración del 20 Aniversario de la recuperación del Castell de Alaquàs.

El Bosque Urbano ocupa una superficie de 8.363,03 metros cuadrados y está formado por 49 especies diferentes de arbolado y arbustivas, autóctonas y propias del mediterráneo. Se han conservado 12 ejemplares de los naranjos preexistentes en la parcela para poner en valor la importancia de la agricultura tradicional como elemento histórico. Asimismo, se han plantado varios árboles monumentales (algarrobo, olivo y encina). El espacio se ha diseñado considerando especies de árboles de hoja caduca y perenne que formará una imagen del bosque que varía con la estación del año.

Además, el recinto dispone de dos pasarelas accesibles de madera desmontables sobre las acequias y una valla de madera que limita la acequia del Terç. Asimismo, presenta dos recorridos peatonales accesibles para que la ciudadanía pueda disfrutar por el interior del bosque y pueda explorar todos sus espacios. También el bosque incorpora mobiliario urbano de diseño así como tres fuentes de agua potable, dos accesibles y una para personas y perros. Cuenta también con dos nuevas zonas de juego infantil, una de ellas formada por troncos y otra dotada de un rocódromo.

El Bosque Urbano de Alaquàs forma parte de un proyecto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos que ha contado con una subvención a cargo de los Planes de Impulso en el Medio ambiente y Cambio Climático (PIMA-CC) de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

Compromís elogia los juegos de materiales naturales frente a los que se instalan en otros parques





La coalición Compromís asistió a la inauguración del nuevo Bosque Urbano y ha elogiado el diseño "en un entorno natural con un mobiliario invita a disfrutar del ambiente acogedor que brinda la natura". La formación, que estuvo representada por la portavoz, Consol Barberà, y la candidata, Marta Murciano, ha destacado especialmente "la incorporación de juegos infantiles que se adaptan al entorno por su diseño a partir de materiales naturales, de líneas sencillas y que invitan a los más pequeños a crear, imaginar y ser protagonistas de su juego".





"Este tipo de juegos que ya han integrado esta idea de juego heurístico a partir de líneas simples y que promueve la imaginación y la psicomotricidad infantil, contrasta muchísimo con los juegos infantiles que se están instalando en los parques infantiles del municipio, monstruos gigantes que están muy lejos de esta idea de promover el juego libre y la creatividad de la infancia", recalca Compromís.





Además, la coalición ha elogiado la jornada festiva que se vivió, la participación de la ciudadanía y el trabajo del operativo municipal, aunque se ha hecho eco de las quejas de algunas asociaciones que no pudieron plantar sus árboles porque los agujeros no estaban previamente excavados. "Muchas asociaciones abandonaron el acto sin plantar su correspondiente árbol porque el agujero que había que hacer era tan grande que no podían hacerlo por ellos mismos, porque eran pocas personas o porque no podían hacer un agujero de las dimensiones de las motas de los árboles asignados", critica el grupo.





"Las personas participantes no acabaron de plantar los árboles, dejando la tarea en manos de los miembros de la brigada municipal, que acabó de plantar buena parte de los árboles que allí se repartieron. Los grandes protagonistas fueron ellos, hombres y mujeres que con pocas herramientas y bajo un intenso sol, ayudaron a que el acto de inauguración del bosque urbano tuviera finalmente plantados los árboles previstos", indica Compromís.