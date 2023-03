Un gran número de bolsas llenas de ropa junto a paquetes de pañales, peluches y hasta una cuna amontonados en el patio es lo que le ha quedado a María, tras ser desahuciada de su piso de Xirivella con sus tres hijos de 17 y 7 años y una bebé de 8 meses, además de su abuela, de 78 años, que tras ser desalojada, ha sufrido un desmayo en las escaleras debido a la hipoglucemia que padece.

Nada ha impedido que esta mañana, en torno a las 11 horas, el procurador judicial, acompañado de un cerrajero y hasta tres patrullas de la Policía Nacional echasen a María del piso donde vivía hace más de año y medio. Ya era la tercera orden de desahucio que tenía sobre la mesa. En esta ocasión ni el informe de vulnerabilidad tramitado desde Servicios Sociales, ni el informe de la conselleria sobre la necesidad de que esos niños no se quedaren sin vivienda, ha impedido el desahucio.

La principal razón judicial es porque no se considera al propietario un gran tenedor, pese a que la familia de renombre y muy conocida en Xirivella sea propietaria de toda la finca situada en el número 45 de la calle Pascual Arbos, además de otros locales. “En este caso, si no es un gran tenedor ni un banco, debe argumentar para el desahucio que necesita la vivienda o en todo caso exigir una indemnización, algo que no se ha hecho en este caso, por lo tanto consideramos que el desahucio no está justificado legalmente”, explica el portavoz de la Plataforma de Ayuda a la Hipoteca (PAH), José Luis González.

Él, junto al resto de voluntarios de la PAH, se han manifestado ante la puerta de María, con gritos “hay niños en la calle y no le importa a nadie”, aunque no han podido evitar el desahucio de esta mujer, que desde enero no está recibiendo la renta de inclusión, que está siendo revisada, y que vive ella, sus tres hijos y su abuela con la pensión de esta última, de 480 euros.

Lo que sí ha conseguido la PAH es arrancar el compromiso del Ayuntamiento de Xirivella de tramitar un decreto de emergencia habitacional, necesario para que la EVHA ponga en marcha el mecanismo de encontrarle a María y su familia una vivienda con carácter urgente. Algo que hasta ahora el departamento de servicios sociales no había tramitado, al considerar “que había otras personas en lista de espera antes de María” , pese a que, y así defienden desde la PAH, el consistorio puede emitir todos los decretos de alternativa habitacional de emergencia que tenga y será la EVHA quien dé prioridad a unos o a otros a la hora de proporcionar una casa según los diferentes condicionantes. "Nos han llegado a decir que solo se podía tramitar una emergencia habitacional al mes, algo que es totalmente mentira", señalan desde la PAH.

Una situación anómala que la PAH, acompañada por María, ha ido a comunicarle directamente al alcalde de Xirivella, Michel Montaner. “No puede ser que teniendo la orden de desahucio desde enero, y tras otra ya en septiembre, aún no se haya tramitado la emergencia habitacional de esta mujer con menores, porque digan que hay otras antes que ella. Si esto no es una emergencia no sé que es. Es una clara incompetencia de servicios sociales del ayuntamiento, ya que la EVHA está informada a través de la PAH así como de los concejales de su partido, pero que no puede hacer nada si no hay decreto de emergencia”, indican desde la PAH.

Desde el consistorio, sin embargo, aseguran que han hecho "todo lo posible" desde Servicios Sociales en el caso de María.

Tras momentos de tensión en el despacho del alcalde, finalmente Montaner ha citado a la coordinadora de Servicios Sociales, al concejal de servicios sociales y al secretario del ayuntamiento para poder acordar la tramitación del decreto de emergencia habitacional.

Un trámite que se puede alargar demasiado, ya que el tiempo juega en contra de María, que de momento se ha trasladado a un hostal de Aldaia facilitado por Cruz Roja, pero donde solo puede estar 10 días.

“Ya hace meses con la otra orden de desahucio solicité un alquiler social en el ayuntamiento, y me dijeron en servicios sociales que me tenían en cuenta, pero parece que no han hecho nada. Me da igual donde vivir, no tiene que ser en Xirivella, pero no quiero quedarme con mis hijos en la calle. No se que voy a hacer, mi abuela está enferma y no tengo a ningún familiar que nos pueda ayudar”, admitía María, aún temblando.

Municipalizar los pisos de la Sareb

Desde la PAH afirman que los casos como María se pueden evitar “si el gobierno se atreviese a exigir un alquiler social obligatorio a los grandes tenedores , para evitar especulaciones”. Además, también pide que ese parque de vivienda social se asiente sobre os pisos que tiene la Sareb.

Precisamente Podem Xirivella presentó una moción para municipalizar los 65 pisos que tiene el banco malo en la localidad para poder tener un parque de vivienda social de la que ahora no dispone. Moción que no salió adelante por el voto en contra de la oposición y del PSOE, su propio socio de gobierno y que ostenta la alcaldía.

Podem también recuerda, tal y como anunció conselleria de Vivienda a Levante-EMV por el caso de la pareja que dormía en una gasolinera, que Xirivella dispone de 35.000 euros para ayudas de emergencia como el de Maria.