Continuen els treballs de neteja i replantació de vegetació en el riu Túria al seu pas per la localitat de Manises. El projecte, que comença ara, compta amb una inversió de quasi 3 milions d'euros en pràcticament tot el llit del Túria i és la segona fase del qual ja s'ha dut a terme recentment, amb l'objectiu principal de combatre la canya invasora.

L'Ajuntament de Manises ha participat en la jornada de coordinació per a començar els treballs de retirada de la canya invasora i donar principi dels treballs de replantació de vegetació de ribera. Per a concloure l'esdeveniment, celebrat a Vilamarxant, es va realitzar una plantació simbòlica dels primers arbres per a recuperar el nostre riu Túria.

Segons el regidor de Medi ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, “amb aquesta nova inversió acabarem de recuperar les zones de riu que conviuen amb els municipis confrontants, especialment Manises es veurà beneficiada en els 8 quilòmetres que transcorren pel nostre municipi”.

Està previst que els treballs comencen en la zona de Manises, Quart i Paterna entre mediats d'abril i principis de maig, poc temps després de podran veure les millores del riu. A més, a partir del mes d'octubre aquesta prevista la replantació de vegetació de ribera en la zona de Manises i mentre continuen els treballs de manteniment i neteja del riu.