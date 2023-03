Florida Universitària i la Fundació Horta Sud fan un pas més en la seua relació de col·laboració. Després de més de dues dècades de treball conjunt en diferents projectes i activitats, les dues entitats han subscrit un conveni per a la promoció de l’associacionisme, la reflexió col·lectiva sobre les accions impulsades per cadascuna d’elles i la posada en marxa de noves iniciatives vinculades a la participació i a l’associacionisme.

Des de les dues entitats han volgut destacar que la oficialització d’aquest nou acord de col·laboració reafirma el “compromís amb les persones que habiten a l’Horta Sud”, i la voluntat tant de Florida Universitària com de la Fundació Horta Sud de “treballar pel bé comú des d’una òptica comarcalista”.

Així mateix, tant el director de Florida Universitària, Enrique García, com el director de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, han aprofitat per recordar que la relació que les uneix “és estreta i duradora”, ja que “Florida Universitària, com diverses entitats comarcals més, forma part de l’òrgan executiu de la Fundació Horta Sud”. A més, “el projecte Serà Horta Sud 2030 ha propiciat un espai de treball conjunt perdurable en el temps” entre ambdues, que ha desencadenat amb dues taules de debat celebrades a les instal·lacions del centre educatiu, la darrera fa poc més d’un mes i on totes les formacions polítiques amb competències de govern es van comprometre a treballar conjuntament amb la ciutadania en el batejat com a “Acord de la Florida”.

Finalment, les dues entitats han subscrit el compromís d’impulsar conjuntament les accions vinculades al reconeixement del darrer mig segle de moviment associatiu, en el marc del cinquantè aniversari de la Fundació Horta Sud, que es va iniciar en novembre de 2022 i que s’allargarà fins l’hivern d’enguany.