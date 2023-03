Divendres va tindre lloc una gran festa infantil a la zona nord del municipi, concretament a la denominada Horta de Torrent, molt pròxima al Poliesportiu. Allí, els xiquets i les xiquetes del municipi, disfrutaren amb l'animació i l'estrena de dos nous parcs que venen a sumar-se als dos ja instal·lats en els 4 parcs que conformen l'esplai i el joc en la zona.

Les dos noves instal·lacions han suposat un cost de 92.708'29 € iva inclòs i 55.319'30 € iva inclòs, sent així la suma total de 148.027'59 € i que permetrà desenvolupar el joc, la força motriu i sobretot el temps d'oci dels menuts i les menudes.

Molta animació i festa, on també va estar present l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, qui va estar acompanyada de diversos regidors i regidores del seu equip de govern, els i les quals volgueren compartir impressions amb el veïnat, el qual es va mostrar molt satisfet per esta inversió.

“Al nostre poble, tenim als xiquets i les xiquetes com una prioritat. Som conscients que necessiten espais on córrer, esplaiar-se, jugar, etc... i sempre de la manera més segura. Per això hem portat a terme esta inversió que en breu es vorà completada amb un parc més junt a l'Auma”, ha afirmat la primera edil.

Cal recordar també que a principi d'este 2023 es va instal·lar també un altre parc al barri de «Les Palmeres», un nou espai de joc inclusiu ja que inclou també un gronxador adaptat. El cost total del mateix va ser de 42.311,51 €.