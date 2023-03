Carmen Boix y Antonio Rodríguez viven en la casa que un amigo les ha dejado en Manises porque la suya propia lleva 30 meses ocupada. Son casi tres años esperando a que unos inquilinos denunciados por impago abandonen su única vivienda, un piso de protección oficial –ya en propiedad– frente al aeropuerto en el que residen desde hace 37 años. A su favor cuentan con una sentencia condenando al desalojo. Pero Carmen y Antonio no se fían. Los últimos años han sido “una pesadilla diaria” y no ven el final de un complejo caso en el que todos los afectados, arrendadores y arrendatarios, tienen informes de vulnerabilidad.

El origen de esta pesadilla se remonta a 2019. En aquel momento Antonio cogió una baja por depresión tras un accidente laboral, y el matrimonio decidió irse a vivir con uno de sus hijos, también en Manises. “Fuimos allí para que mi marido se espabilara. Mientras tanto alquilamos nuestra casa porque no queríamos que nos la ocuparan, y la inmobiliaria nos puso a una pareja pakistaní con una nena. En septiembre de 2019 firmamos un año de alquiler con una renta de 490 euros mensuales”, relata Carmen.

Sin embargo, a los ocho meses el marido empezó “a levantar cabeza” y ambos plantearon la posibilidad de volver a casa, más aún considerando que su hijo y su nuera iban ser padres en octubre de 2020. De ese modo, en julio de ese mismo año enviaron una carta a sus inquilinos informando de que pretenden recuperar la vivienda el 1 de octubre y dar por extinguido el alquiler. Avisaron con dos meses de antelación, tal como estipula la Ley de Arrendamiento Urbano, pero ahí se torció todo.

Los inquilinos dejaron de pagar y el matrimonio de Manises solicitó su desahucio. La demanda no entró en el Juzgado de Primera Instancia de Quart hasta el 31 de mayo de 2021. Antes, Antonio y Carmen expusieron el caso por registro de entrada del Ayuntamiento de Manises, pero como no recibieron ninguna respuesta política, se aferraron al lento proceso judicial. “En ningún momento hablamos con los inquilinos, de eso se encargaba la inmobiliaria, que nos prometió una solución. Pero estas personas alegaron que no encontraban nada y siguen en nuestra casa debiendo como año y medio de alquiler”, explica Carmen.

Un año más tarde, en julio de 2022, salió la sentencia. La jueza declaró resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda, condenó a los demandados a pagar 1122 euros –980 euros de dos meses adeudados dentro del contrato, más 142 euros por gastos de reclamación extrajudicial– y decretó el desahucio de los inquilinos morosos, desestimando en cambio una cláusula abusiva que imponía el pago de 120 euros por cada día de impago. Además, en el escrito se explicó que la familia demandada oponía como argumento su incapacidad económica para hacer frente a la deuda.

Tampoco disponen de medios Carmen y Antonio, que en septiembre de 2022 añadieron urgencia a la demanda con un informe conjunto de vulnerabilidad. El documento recoge la situación de desempleo del matrimonio, cuyo único ingreso procede –por partida doble– del subsidio para mayores de 52 años con una cuantía mensual de 483 euros. “Carecen de recursos económicos suficientes para hacer frente a otra alternativa habitacional, por lo que es necesario que puedan recuperar su vivienda”, dice el informe, de modo que el juzgado finalmente acordó, tras otra demora de meses, fijar una fecha para el lanzamiento en la vivienda de Carmen y Antonio: el próximo 11 de mayo.

“Si conseguimos recuperar nuestro hogar no nos lo creeremos. Llevamos desde que salió la sentencia con nuestras pertenencias embaladas en cajas”, narra Carmen. “Los últimos meses han sido horribles, nos vamos a la cama pronto para que llegue el día siguiente pero a las 3 de la mañana ya estamos despiertos por la angustia. Además, el propietario de la casa donde nos estamos quedando lleva meses reclamando su uso. Solo queremos volver a casa y recibir a nuestros hijos y nietos”.

"Tumbar bastantes puertas"

¿Caso cerrado? No del todo. Se da la circunstancia, como ha quedado dicho, que la familia inquilina cuenta con un informe de vulnerabilidad, algo que en teoría impediría el desalojo en el marco del decreto antidesahucios prorrogado hasta el próximo 30 de junio. Con una salvedad. “Este caso es muy particular por la situación de ambas familias”, dice Óscar Vaño, abogado de Carmen y Antonio, “aquí se prioriza la vulnerabilidad de los propietarios, pero no se ha resuelto la situación porque el juzgado no ha hecho su trabajo. Hemos tenido que tumbar bastantes puertas para avanzar”, asegura el letrado.

El hecho de que Carmen y Antonio atisben un final quiere decir que la otra parte de la ecuación, los inquilinos, puede quedar en la calle con una niña pequeña y en medio de la tormenta inmobiliaria, con alquileres desorbitados y ausencia total de viviendas sociales. Ante tal riesgo, desde el Ayuntamiento de Manises explican que el consistorio solo tiene la competencia de tramitar las ayudas sociales asignadas ya a esta familia, y añaden que en desahucios de personas vulnerables, sin una sola vivienda social propia en cartera, todo lo que pueden hacer es ponerse en manos de la EVHA para que esta entidad proporcione a la familia una alternativa habitacional.