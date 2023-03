«Desconocíamos la situación de Manises». Así se ha pronunciado la conselleria de Vivienda sobre el caso denunciado en este diario de Carmen Boix y Antonio Rodríguez, una pareja en riesgo de exclusión que lleva 30 meses esperando a que le devuelvan su piso ocupado por otra familia también en situación de vulnerabilidad, que no paga el alquiler.

A consultas de este diario, desde la dirección general de Vivienda afirman que fue a raíz de leer la noticia de Levante cuando conocieron esta doble situación de emergencia habitacional, y por ello este mismo miércoles han contactado con el Ayuntamiento de Manises para que les facilite la información oportuna.

Desde la administración autonómica afirman que "no nos ha entrado ningún tipo de informe ni de petición ni por la situación de los inquilinos ni por la de los propietarios, ya que nuestra unidad de ayuda también atiende las solicitudes de compensación de alquileres impagados en situaciones de vulnerabilidad, como parece ser que es el caso en Manises, pero nadie ha solicitado nada, tampoco la familia que va ser desahuciada", aclara Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional.

Peris. "Xirivella debería haber tramitado antes la urgencia habitacional de María" La Conselleria de Vivienda está buscando un casa a Maria, sus dos hijos de 17 y 7 años, su bebé de 8 meses y su abuela de 78 años que el pasado lunes fue desahuciada de su piso en Xirivella. Los afectados se encuentran de momento en un hostal de Aldaia proporcionado por Cruz Roja, pero solo pueden permanecer allí hasta el día 6. un tiempo insuficiente para encontrarle una vivienda y que se podría haber acelerado si el Ayuntamiento de Xirivella hubiera aprobado un decreto de urgencia habitacional cuando conoció el lanzamiento, hace un par de emes, y no este lunes cuando se produjo el desahucio. «Conocíamos al situación de María y estaba en lista de espera de una vivienda, pero no podemos saltarnos los criterios de adjudicación sin tener una necesidad urgente y esa es la que tiene que dar el consistorio, quien tiene las herramientas o para conceder una vivienda de su parque pública, o si no dispone, solicitar de urgencia una solución habitacional a la EVHA», señala la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris. Peris afirma que hasta el último momento intentaron paralizar el desahucio, sin éxito. «Enviamos al juzgado una solicitud de paralización del lanzamiento desde la dirección general que no fue admitida, también la enviamos al Servicio Común, y tampoco», recuerda. La directora advierte que los tiempos en este tipo de casos son clave. «Nosotros podemos ayudar a los abogados de oficio solicitando un informe sobre el reconocimiento de los Desca para impedir que esta familia saliera de casa, pero se necesitan al menos cinco días y no los tuvimos», concluye.

Tampoco tiene constancia la conselleria de Vivienda, al menos desde su unidad de ayuda, independientemente de la EVHA, que el Ayuntamiento de Manises haya tramitado un decreto de urgencia para encontrar una solución habitacional a esa familia con una menor que se quedará sin casa cuando se produzca el lanzamiento judicial previsto para el 11 de mayo. Un requisito imprescindible para que esta familia que ahora está ocupando la casa y que también dispone de un informe de vulnerabilidad, pueda escalar puestos en la lista de espera de solicitud de vivienda social, ya que el consistorio ya ha comunicado que no cuenta con parque público propio.

Más solicitudes que vivienda

Y ahí radica el problema, la falta de viviendas. La Conselleria admite que actualmente tienen mucha más solicitudes que viviendas disponibles y que el proceso de adjudicación es más costoso de lo que parece.

"No solo hay que tener un inmueble en propiedad, sino que después debes comprobar su estado y acondicionarlo, lo que a veces hace que el proceso de adjudicación se alargue demasiado en el tiempo", señalan.

Aunque desde la dirección general de Emergencia Habitacional siempre se sitúan de lado de los desahuciados, "en este caso, esta pareja propietaria también cuenta con un informe de vulnerabilidad y necesitan su casa para vivir, por lo que no vamos a paralizar el desahucio, pero sí tenemos que mover nuestras herramientas para encontrar una solución a la familia también vulnerable que se va a quedar en la calle", explica Peris, que advierte del aumento de este tipo de casos.