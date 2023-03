El PP ha advertido que la Memoria de actividad de la Agencia Valenciana de Antifraude de 2022 señala al Ayuntamiento de València como la administración que más veces se ha negado a cumplir con las resoluciones que se formulan, en concreto, hasta un total de nueve expedientes de investigación de Antifraude concluyeron en 2022 con la negativa de Ribó y PSOE a cumplirlas.

La portavoz del PP, María José Catalá, asegura que “es una tónica general que el gobierno de Ribó y PSOE desprecien y digan que no a las resoluciones de la Agencia Valenciana Antifraude. Han tenido muchas resoluciones negativas donde se les ha pedido restituir el dinero pero la negativa ha sido la contestación del gobierno de Ribó”.

En este sentido, Catalá ha señalado que es muy grave que el Gobierno de Ribó y PSOE, que llegó con la bandera de la transparencia, se haya convertido en uno de los gobiernos menos transparentes. “Ribó y sus socios del PSOE se han negado sistemáticamente a depurar responsabilidades como pedía la Agencia Antifraude en los más de 14 expedientes resueltos del Ayuntamiento de Valencia por presuntas irregularidades en 2021, y el pasado año fueron 9 los expedientes que tampoco hicieron caso a las resoluciones”.

Desde el Partido Popular recuerdan que las cuatro investigaciones donde no se ha cumplido la resolución de la agencia son la gestión de la grúa municipal, que ha supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de más de 614.000 euros. El incumplimiento del contrato de instalación de infraestructuras, personal y servicios necesarios para la campaña de promoción comercial Bonica Fest 2019, en que se pagaron servicios que no se realizaron. La gestión del Bus Turistic que Compromís anunció la licitación pública del servicio en 2015 y no lo ha realizado.

Asimismo, los populares hablan de “las irregularidades en la Fundación Valencia Activa, donde la vicealcaldesa Sandra Gómez contrató a dedo sin procesos de selección a los subdirectores, uno de ellos el actual concejal de Deportes, Javier Mateo. Y en septiembre de 2022 el concejal del PSPV Borja Sanjuán volvió a contratar a dedo a otra subdirectora en la misma Fundación”, explican en el PP.

Pagos irregulares

Además, junto a los cuatro expedientes reconocidos en la Memoria como incumplimientos, el equipo de Catalá señala que en la Memoria constan otros cinco incumplimientos no incluidos en este apartado: el expediente por los pagos sin contrato de la vigilancia de las escuelas infantiles, los pagos irregulares por las redes sociales de teatros y bibliotecas municipales, los pagos irregulares de la campaña “Valencia canvia pel Clima”, pagos irregulares también en un servicio de gestión de viviendas de protección internacional, y las irregularidades en la tramitación de la licencia de obras Colegio Alemán.

En su denuncia, el PP también señala que la Agencia Antifraude ha ocultado en su memoria que Ribó y PSOE se negaron al reintegro de 43.963€ que señala como importe recuperable a la investigación realizada por “los pagos sin contrato de la vigilancia de las escuelas infantiles”.

Por último, en la Memoria presentada por el Director de Antifraude se informa que de los 346 expedientes tramitados en el año 2022 se han propuesto 68 recomendaciones y aunque muchas de ellas han sido incumplidas como la de las escuelas infantiles, no se ha remitido ningún expediente al Tribunal de Cuentas y únicamente uno se ha trasladado a un “órgano judicial”. Sin embargo, tal y como desveló el Grupo Municipal Popular, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Valencia por la contratación de los comedores de los centros ocupacionales por 534.605€ sin contrato durante casi tres años.