La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha aplaudido el rechazo del Consell al segundo proyecto de la multinacional británica, Intu Mediterrani, por incompatibilidad legal, medioambiental y paisajística; por ser contrario a la política de movilidad sostenible de la Generalitat; por suponer un riesgo para la salud humana y por el efecto claramente negativo que tendría sobre el comercio y la economía de la comarca.

Desde la Coordinadora per la Protecció de les Moles han lanzado un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que desde las instituciones han trabajado para "impedir la destrucción del paraje natural" y han colaborado en la protección de les Moles. Una realidad que se materializó hace apenas dos años, tras una década de lucha por su protección. “Con este gobierno hemos encontrado un interlocutor valiente con capacidad de escuchar a los movimientos ciudadanos que luchamos defendiendo el territorio y que no ha cedido a las presiones de la transnacional británica, ahora en banca rota”. En el sentido contrario, la Coordinadora destaca el papel del alcalde Juan Antonio Sagredo, que "ni aun después de la quiebra de la empresa británica ha cejado en su intención de arrasar les Moles. Ya que interpuso una demanda contra el Parque Natural del Túria, alegando, entre otras cuestiones, que estaba el proyecto, ahora desestimado, tramitándose en la Generalitat".

Según Merche Cruz, portavoz de la Coordinadora per la Protecció de les Moles “no tiene ningún sentido que Sagredo mantenga su alegación contra la inclusión de les Moles en el Parque Natural del Túria. Si no retira el recurso de inmediato tendrá que explicar a toda la ciudadanía paternera cuales son sus razones y porque continúa empecinado en destruir el paraje natural. En caso de que Sagredo no retire su demanda, pedimos a los magistrados que tienen que decidir sobre la protección o no de les Moles, que rechacen el recurso judicial interpuesto por el alcalde de Paterna. Desproteger este espacio natural, como pretende Sagredo, contravendría los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que busca promover la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Les Moles de Paterna es un importante pulmón verde para la comarca, que contribuye a la calidad del aire y al control de la temperatura. Desprotegerlo produciría efecto de isla de calor en Paterna, y degradaría la vida del municipio”.