En alguns topònims de l’horta de vegades ens resulta difícil comprendre el seu origen. En el cas d’Alaquàs, i les seues séquies, estaven prou clars: la del Terç, per ser la part que li corresponia en les llengües del molí que partien les aigües de Benàger, la séquia mare; Dijous, per les altres dues parts que regaven eixe dia de la setmana; la Sequieta, que feia referència la seua dimensió; el Rollet, pel roll d’on prenia l’aigua al quadrat de Benàger, al límit amb Aldaia; d’en Samarra, pel camí i partida del mateix nom de Xirivella, sens dubte, cognom o àlies d’un home; l’Alter, per altra partida del mateix nom. I ens falta na Pastora, un braç de la séquia de Faitanar, per a nosaltres, del Dijous, que junt amb la de l’Alter, delimiten totes tres el nostre terme amb el de Xirivella per la part de llevant.

El motor de la Divina Pastora, construit en 1917, tal com anuncia el retaule de rajoletes ubicat en la seua façana, prengué el nom del partidor i braç de la séquia, que ix dels seus peus, buscant una advocació mariana de l’antic nom de na Pastora.

Doncs, bé, na Pastora era una dona que degué ser propietària de l’alqueria coneguda per a nosaltres com la d’Alòs, en terme actual de Xirivella. En distints documents d’aquesta època l’alqueria s’anomena així, «camí de l’alqueria de na Pastora», o directament «alqueria de na Pastora». També hi ha un que parla de «alqueria d’en Pastor», potser el seu marit.

Aquesta alqueria va pertànyer a la família Aguilar, senyors d’Alaquàs, quan en 1496 la varen comprar als hereus de Jaume Cardona, un alaquaser polifacètic que va ser fuster, ferrer, batle, i sagristà de l’Olivar; i ell la va adquirir en 1482, poc abans de morir, a un especier valencià, anomenat Joan Pastor, a qui, per cert, segons hem vist, el seu negoci li degué permetre adquirir en Xirivella una gran heretat, dins la qual es trobava l’alqueria de la qual parlem. La venda la feia junt amb Joana, la seua muller, i sa mare, Úrsula, viuda de Joan Pastor.

Va ser na Pastora, sa mare? Feminitzar el nom o cognom del marit era habitual, Peirona, Ferriola, Bessona, Perisa, Llàcera... són alguns dels exemples que podem trobar-hi en els documents, sobretot quan es tracta de viudes, i com hem dit abans, «en Pastor» també va ser un dels noms. Aquesta denominació de l’alqueria és la més antiga que tenim fins ara i que, a parer nostre, va donar nom al braç de na Pastora. Nogensmenys en algunes publicacions es fa menció a dos documents distints, un de 1421, i l’altre de 1425, on manifesten respectivament que ja apareix la séquia amb aquest topònim.

El segon el desconeguem, a no ser que siga una transcripció errònia de l’any 1435. Tots dos són l’arrendament fet pel comú de la séquia de Benàger i Faitanar a Bononat Prats, un llaurador de València, i signat davant del notari Joan Peris, en 1421, i a Pere Torres, el 1435, protocol·litzat per Francesc Vilba. Ambdós els tenim i els hem revisat, i hem de dir que na Pastora no figura en cap lloc dels capítols signats. Com que les investigacions sempre queden obertes, servisca almenys per a deixar clara la nostra tesi, alhora que direm que aquest braç de la séquia del Dijous d’origen andalusí com aquesta, va servir per a delimitar el terme d’Alaquàs.

Fins al partidor de na Pastora, la séquia mare que ve del molí, discorre per Alaquàs, i tot just ací, na Pastora i la séquia del Dijous són els límits amb el poble veí de Xirivella. Seguint cap al sud, el partidor del Xiprer és la fita que separa els termes de Xirivella, Alaquàs i Picanya, i la séquia del Mitger, que aboca ací, assenyala els d’Alaquàs i Picanya per migdia.

Potser aquestes fites foren aprofitades pels agrimensors del repartiment a l’hora de donar-li al Comanador d’Alcanyís, de l’Orde d’Alcàntara, gran part de l’antiga Xilbiela; el cas és que, entre aquesta, la de Sant Joan de Jerusalem, que es va quedar amb les terres que ara pertanyen a Picanya i Torrent, i la del Cister, del Monestir de Poblet, beneficiada amb les de Quart i l’antiga alqueria d’Aldaia, ens van deixar amb menys de quatre quilòmetres quadrats, constrets en una superfície que va estretint-se cap a ponent, fins a més enllà del barranc de Xiva, que en aquest cas, no va ser considerat un límit més. Està clar que «debades ningun frare pega cabotades».