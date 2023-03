La oposición de Picassent pide la dimision de Pradas por el pacto antimultas

La oposición al completo de Picassent, formado por Compromis, Ciudadanos, Unidas Podem y el PP, se han unido para pedir en el pleno celebrado este jueves la dimisión del concejal Héctor Pradas, por el presunto pacto verbal que realizó con los vecinos de Carrerons cuando era edil de Policía (2011-2015) para evitar multas de aparcamiento en la zona. “Pedimos la dimisión del regidor Pradas por prácticas poco éticas y por no haber dado las explicaciones pertinente”, reza el comunicado leído por el edil de Ciudadanos, Juan Manuel Bernal, en el turno de ruegos y preguntas.

Este asunto salió la luz durante un pleno hace un par de meses cuando algunos vecinos de la zona acudieron al pleno para denunciar que estaban multando a los coches aparcados en Carrerons, áreas dentro del caso antiguo que está peatonalizada, pese a que había un pacto verbal con el concejal de que podrían seguir estacionando allí pese a la prohibición a ciertas horas, por ejemplo por la noche, debido a la falta de aparcamiento público.

Pese a que en un primer momento se le pidieron explicaciones al actual concejal de Seguridad, Salva Morató, sobre todo tras decir públicamente que ese aumento de multas se estaba realizando simultáneamente a la negociación laboral lo que provocó un comunicado de los sindicatos exigiendo que se retractara de sus palabras, fueron los propios vecinos los que desvelaron que el pacto se había realizado con Héctor Pradas, actual edil de Deportes, pero que entre 2011-15 era el encargado del área.

Pradas, en el pleno, defendió que en ningún momento había realizado un pacto con los vecinos y qué ni mucho menos había ordenado a la Policía Local no multar en la zona. “No lo he hecho nunca, ni entra en mi forma de ser ni de actuar ni de entender la política. No entiendo esta petición de la oposición, aunque sabemos que estamos en periodo electoral y hay que hacer ruido”, señaló en el pleno.

Unas declaraciones que indignaron a los concejales de Unidas Podemos y de Compromis, que le criticaron que “esto no es una cuestión que haya salido de ningún miembro de la oposición, fueron los vecinos los que sin saberlo, lo hicieron público en un pleno. Así que o miente usted o mienten los vecinos”, señaló Artur Hernández. “En otros municipios probablemente este tema estaría ya judicializado”, añadió el concejal de Unides Podem, Juanfran Albert.

Pradas entonces moderó su discurso y reconoció que aunque no había pacto verbal, si que ha manifestado que aboga por una Policía “que ayuda y educa, antes de que aplique de forma estricta y normativa a la policía”.

“Este tipo de actuaciones de hacer pactos con el vecindario no se corresponden con un funcionamiento ni ético ni democrático, las normas su para todos los vecinos iguales. La transparencia en un ayuntamiento tendría que ser algo más que un nombre colocado en la página web”, señaló la oposición.