Así se puso de manifiesto en la mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Alaquàs sobre «Los grandes procesos de recuperación patrimonial de l’Horta», por los 20 años de la expropiación del Castell, con la colaboración de los colectivos Alaquàs Debat, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs y Caixa Popular. En ella participaron la alcaldesa de Picassent, Conxa Garcia (PSPV); el alcalde de Meliana, Josep Riera (Compromís); el concejal de Torrent e investigador local, Salvador Císcar (PP); el presidente de l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) de l’Horta Sud, Josep tarazona, como representante de centro de estudios locales de Alfafafar, y el alcalde de Alaquàs, Toni Saura. Moderó el acto la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos.

Tras exponer todos los casos y ante una pregunta del público, todos coincidieron en la importancia de que la sociedad respalde la restauración patrimonial. «La responsabilidad es de la administración pública, pero contar con el apoyo de las asociaciones es vital», expresó el alcalde de Alaquàs, en cuyo municipio hace más de dos décadas 40 asociaciones promovieron un manifiesto para salvar el Castell.

«En Picassent era un clamor que la Torre de Espioca (siglo XI) tenía que ser del pueblo porque la gente la sentía como propia», manifestó Conxa García. La mandataria detalló todo el proceso por el que consiguió que los diferentes grupos de propietarios cedieran la torre al ayuntamiento por 50 años, para lo que antes fue necesario un arduo trabajo de localización de estas personas (entre ellas una familia de Madrid) y la implicación de la directora general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, Carmen Amoraga, institución que costeó la restauración con 200.000 euros.

Por su parte, el alcalde de Meliana, Josep Riera, explicó que, si bien el consistorio obtuvo por cesión el Palauet de Nolla (edificio que era un catálogo de los mosaicos que se producían en la fábrica) en los años 80, no fue hasta 2010 cuando se pudo invertir dinero para su restauración por fases. «La antigua fábrica Nolla es tan importante como el palauet. Pero lo realmente importante es el mosaico Nolla y también el oficio de mosaiquero. Hay pavimentos fabricados en Meliana por todo el mundo que fue a ponerlos gente de este pueblo», esgrimió.

Por ello, puso el acento en la importancia de la tarea de los institutos de estudios locales, en los que equipos de personas voluntarias investigan y recopilan datos sobre «la cultura en el sentido amplio», las tradiciones, la gastronomía, la imagen gráfica y otros temas , que son complementarios al estudio de los propios monumentos. Juan Redal reconoció que, en ocasiones, no están bien vistos por la Universidad o la parte académica de la investigación pero insistió en que su papel es fundamental porque conocen la sociedad en la que viven.

El director de « Quaderns d’Investigació d’Alaquàs », Enric Juan, intervino al inicio del acto para poner en valor la importancia de la investigación histórica, no solo para sensibilizar sobre el patrimonio y contribuir a su recuperación sino para sacar a la luz y poner en valor las vivencias y la cultura de las personas de otras épocas, especialmente de la gente de a pie.

Respecto a l’Alqueria del Pi, construcción de Alfafar que representa un típico inmueble de l’Horta que ha desaparecido en muchos municipios, Josep Tarazona explicó cómo en los años 80 y 90 era utilizado como almacén de trastos y estaba muy degradado, y cómo las autoridades de la época se negaron a ponerlo en valor. Su colectivo tuvo que hacer mucha pedagogía con los partidos políticos hasta lograr una postura unánime y su restauración, que culminó en noviembre pasado.

Y respecto a la Ruta del Reg Mil·lennari de Torrent, que fue establecida y presentada en enero de 2015 por el gobierno de la popular Amparo Folgado en Torrent, Salvador Císcar explicó que la iniciativa partió de la restauración de fuentes y aqueductos, a los que posteriormente se buscó dar una continuidad y una coherencia, que tuvo como eje el Barranc d’Horteta. El investigador destacó la importancia de los testimonios orales para localizar fuentes, manantiales, minas de agua y otros elementos que fueron apareciendo en la ruta.

«La Ruta del Agua se abandonó por motivos políticos en Torrent»





La Ruta del Reg Mil·lennari de Torrent es un itinerario de gran interés a lo largo de 14 kilómetros porque incluye acueductos y otras construcciones hidráulicas, numerosas fuentes, restos de construcciones romanas, minas de agua y manantiales, el azud del pantano y otros, además de la propia riqueza natural que los envuelve.





Para presentar esta ruta en 2015, trabajaron de forma conjunta previamente una empresa contratada por el consistorio y el investigador local, Salvador Císcar, con el concejal de Medio Ambiente, José Gozalbo. En una primera fase, se documentó el itinerario y planificó, y en la segunda, se realizó una importante tarea de limpieza de cañas y acondicionamiento para que el camino fuera practicable. En las fases posteriores se trataría de rehabilitar los elementos que no lo están.





Preguntado por el estado actual de este patrimonio natural, arquitectónico y arqueológico, Salvador Císcar reconoció que, si bien su mantenimiento es «muy costoso» porque la caña vuelve a crecer, «se abandonó por temas políticos». «Viene una nueva fuerza política y no quiere lo que ha hecho la anterior», lamentó el hoy concejal, en referencia al cambio de gobierno en 2015 del PP al PSPV.





No obstante, en la segunda legislatura de esta etapa política del socialista Jesús Ros, «a base de mucho hablar con ellos y hacerles ver el valor que tiene esta ruta, ha cambiado la actitud y se está potenciando de nuevo». Por ello, se promueven excursiones guiadas, además de las muchas que realiza la ciudadanía de forma particular, pero no se han habilitado partidas importantes de restauración de los elementos pendientes.