Cada any, a l'inici de la primavera i com anunci de la propera trobada d'Escoles en Valencià se celebra la Nit del Guaix. Aquesta vegada, després de superada la pandèmia, s'ha realitzat amb normalitat amb un sopar al Mas d'Estrela.

La part formal de l'acte s'inicià amb la imatge de Carme Miquel a la pantalla i es van escoltar les paraules que ella va pronunciar quan va rebre el Guaix d'Honor l'any 2002 amb motiu de la XV Trobada a Xirivella. Aquesta vegada la veu fou de la de la filla de Carme, Roser Muñoz Miquel. Començaren amb les paraules de Carme Miquel perquè Escola Valenciana li dedica les trobades 2023.

A continuació Pepa Cases, presentadora de l'acte, donà la benvinguda a totes les persones convocades per presentar la propera Trobada i retre reconeixements i homenatges. Es feu la presentació de la cançó Recuperem el verd, que Empar Doménech ha coordinat per la trobada de Xirivella i també es pogué escoltar la cançó que El Diluvi ha preparat per a totes les trobades.

Les primeres intervencions estigueren a càrrec de l'alcalde de Xirivella, Michel Montaner i la regidora d'educació, Encarna Martí, per convidar a assistir-hi a la Festa per la llengua que es celebrarà el 6 de maig i explicar les activitats que s'han fet al llarg del curs. Feren un sentit record a Ferran Zurriaga, el pare del Moviment Freinet al País Valencià, que va faltar el passat mes de novembre, que serví per realitzar els primers reconeixements a persones que s'han destacat per una estima especial cap a la nostra llengua i l'han transmesa al llarg de la seua vida professional.

Feren un sentit record a Ferran Zurriaga, el pare del Moviment Freinet al País Valencià

Enguany eixe reconeixement ha estat per a: Montse Payà, Carme Sanz, Carmen Romero i Fina Ciscar de l'Ausiàs March de Picanya. Gemma Crespo del Baladre de Picanya. Joan Ramón Belló de l'IES Sedaví. Merxe Reyes del Félix Rodríguez de la Fuente de Manises. Mila Salort de l'IES d'Albal. Roser López, del Lluís Vives de Paiporta. Dolors Viladrich, i Empar Cotino del Gregori de Xirivella. Pepa Alós del Cervantes de Xirivella. Lola Pellicer del Rei en Jaume de Xirivella. Xelo Calvo de l'IES de Massanassa. Fina Roca de l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja, Emi Olmos de la Mare de Déu dels Desemparats de Silla i Glòria Mañas de la llibreria Moixeranga de Paiporta. Dolors Viladrich va ser l'encarregada de dir unes paraules en nom de totes.

Després es feu el reconeixement a les escoles Garcia Planells de Manises i Miguel de Cervantes de Xirivella que enguany celebren el seu 25è aniversari des que començaren l'ensenyament en Valencià.

Tot seguit, el protagonisme fou per a la primera línia de Valencià de Xirivella que començà el curs 92-93, ara fa 30 anys. Josep Antoni Santamaria, acompanyat per dos alumnes d'aquella promoció ens parlà dels inicis de l'ensenyament en valencià a Xirivella.

Ja en la recta final, les intervencions de Vicent Font, en nom de la coordinadora i Alexandra Usó, presidenta d'Escola Valenciana donaren pas aI lliurament dels Guaix 2023 a Fina Masgrau, mestra i escriptora i Lourdes Bellver, mestra i il·lustradora, pels seus llibres destinats fonamentalment a l'aprenentatge progressiu de la lectura. I a Vicent Camps, pels seus 30 anys dedicats a la la narració oral fonamentalment de la poesia, a qui li agraïren la divulgació dels nostres poetes.

Després de les paraules dels tres homenatjats passàrem a sopar i en acabar, Vicent Camps feu una breu actuació per cloure la Nit del Guaix-Escola Valenciana.