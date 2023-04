A l’assemblea extraordinària del col·lectiu local de Compromís, celebrada el diumenge 2 d’abril, s’ha proclamat a Enric Esteve com a candidat a l’alcaldia de Puçol per a les eleccions municipals de 2023.

En l’assemblea, la militància ha demanat a Esteve d’encapçalar la llista en la pròxima legislatura, considerant-lo la persona més adient per transmetre a les joves, que venen espentant, tota la seua experiència i garantir-ne una continuïtat per seguir treballant pel poble amb les màximes garanties.

En primer lloc, Enric Esteve actual portaveu de Compromís, ha manifestat: “Continuaré treballant per les persones com sempre he fet. Si es considera que la meua experiència pot contribuir a enfortir el col·lectiu local així com a empoderar a les noves incorporacions que definiran el futur de Compromís Puçol assumiré el repte d’encapçalar la llista”.

A més, Esteve ha mostrat el seu agraïment “a totes i tots els qui han demostrat la seua valentia en significar-se per defensar aquelles polítiques en què creuen fermament de la mà de Compromís”. També ha tingut paraules per “als qui, per distintes circumstàncies, no assoliran llocs de responsabilitat els encoratge a seguir treballant. La vida dona moltes voltes i el més important és no defallir i continuar avançant”.

Enric Esteve concorre a les eleccions per a governar un municipi del qual ja va ser alcalde de 2015 a 2017. Després va deixar la vara de comandament a la socialista Lola Sánchez, complint d'aquesta manera amb l'acord d'alternança en l'Alcaldia pactada durant aquella legislatura.

Per la seua banda, Xavier Alcácer, secretari local, ha volgut remarcar la tasca feta per Esteve durant els darres anys, destacant que “l’entrega i el compromís que ha demostrat són admirables. Els qui venen per darrere no poden més que sentir-se orgullosos del seu treball, aprendre’n i intentar contagiar-se del seu esperit incansable”.

El col.lectiu de Puçol ha comptat, en esta ocasió tan important, amb la presencia de la Secretària General de Més-Compromís i co-portaveu de la coalició, Àgueda Micó, que ha afirmat que Puçol, com tants altres pobles i ciutats, contribuirà a la reedició d’un tercer Botànic en la Generalitat, amb Joan Baldoví com a president.