«Es el sueño de mi vida». Con esas sencillas seis palabras resume Inma Muñoz qué supone para ella ser la Reina de l’Encontre de la Semana Santa de Torrent 2023. En su cabeza, se lo había imaginado centenares de veces pero, este año, su sueño será una realidad; lo vivirá en primera persona, como la auténtica protagonista.

No es causalidad porque la suya es una familia con mucha implicación en la fiesta torrentina; todos pertenecen a la hermandad de la Santa Faz, aunque ella encanará a la Reina de l’Encontre por la hermandad de las Negaciones de Pedro. No es la primera de la familia en vivirlo, puesto que su tía ya ocupó este cargo en 1961 (hace ya 62 años) y, aunque ella ni siquiera había nacido por aquel entonces, «ha sido un modelo a seguir» en todos los preparativos, que no han sido pocos.

Tras meses muy intensos, Inma lo tiene todo listo para el próximo 9 de abril, cuando presida los actos del Domingo de Resurrección acompañada por sus dos camareras y su séquito de pajes. El vestuario está perfectamente hilado —la sorpresa del diseño y su tonalidad se desvelará mañana con la exposición del traje que lucirá el domingo; un secreto del que no ha querido dar detalles ni siquiera a escasas 24 horas de revelarse—, los horarios de maquillaje y peluquería completamente cuadrados. Por eso, ahora, «está tranquila», aunque reconoce que han sido unos meses especialmente intensos, «de mucho trajín» porque «vivo fuera por trabajo. Así que cuando venía a Torrent tenía el tiempo medido para asistir a los actos y acudir a la modista». De hecho, reconoce que sin su familia y amigos, hubiera sido imposible conseguirlo: «Han sido un apoyo fundamental».

Otro de los pilares incondicionales ha sido el de su modista, la encargada de confeccionar el vestido; por el momento, la diseñadora quiere mantener su nombre en el anonimato. Como inspiración, escogieron un modelo de Balenciaga, confeccionado para una reina, que «ha servido para definir el estilo del vestido». A partir de ahí, han realizado los cambios y modificaciones, tanto de más como de menos, que conjugaban mejor con el traje que tenían en mente. «Los consejos de la diseñadora han marcado la diferencia por los múltiples detalles que ha aportado», explica a Levante-EMV. A diferencia de otros años, el diseño del vestuario de las camareras tendrá un estilo completamente diferente al de la Reina, «más infantil». Ha sido un deseo específico de Inma porque «no quería que fueran niñas vestidas de mujeres, sino simplemente, niñas». En lo que tampoco tenía dudas era en la indumentaria de los pajes: «Hemos conseguido reproducir la idea que siempre he tenido en mente y los trajes han quedado muy graciosos», apunta.

En su casa, la pasión por la Semana Santa la viven siempre «en familia», una jornadas en las que se reúnen para participar en las procesiones o preparar los atuendos. «Me encanta porque siempre nos juntamos todos los primos, nos ayudamos a preparar la vestimenta» que, en ocasiones, incluso comparten. Pero, este año, para ella será completamente diferente.

Quedan apenas cinco días para el Domingo de Resurrección, pero está viviendo toda la experiencia «con mucha ilusión» y «muchas ganas». Se siente, además, muy apoyada por las hermandades y los cofrades torrentinos. «Son muchos los que se acercan a preguntarme cómo lo estoy viviendo o si estoy nerviosa —, relata—. Se nota la gran hermandad que existe en nuestra Semana Santa». Para ella, la fiesta se «siente en las parroquias» pero, sobre todo, «en las calles» donde los torrentinos «viven la pasión» de distintas formas como cofrades, penitentes o espectadores.

De cara al domingo, espera vivirlo «con alegría, rodeada por toda la gente de Torrent» y confía en que «luzca el sol» para poder disfrutarlo al máximo. Por el momento, «la experiencia está siendo mucho mejor de lo que había imaginado». Cuando salga el domingo de casa para anunciar la resurrección, el que ha sido su sueño desde que tiene memoria será, por fin, una realidad.