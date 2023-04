El President de la Generalitat, Ximo Puig, calificó de "absolutamente necesario" el proyecto del acceso norte de Mislata. Así lo afirmó el pasado sábado durante la inauguración del complejo deportivo La Fábrica, en el municipio mislatero.

Durante su intervención, el jefe del Consell reconoció en referencia al proyecto deportivo de La Fábrica, que "todo es posible si se trabaja". En este sentido, disertó en qué se considera centro y qué periferia, "que siempre se ha dicho que gozan de peores servicios". Puig en esa diatriva aseguró que Mislata "es centro porque habéis conseguido ser una sociedad avanzada con servicios públicos de calidad, ser un hito y una referencia en la concreción se la justicia social".

Por tanto, entre esas "iniciativas positivas", Ximo Puig habló del Acceso Norte, proyecto que calificó de "absolutamente necesario" y que "va a ser una realidad". En este sentido, avanzó que la Generalitat y el Ayuntamiento trabajarán conjuntamente para alcanzar la mejor opción en su materialización y en una solución compatible con el Bosque Metropolitano.

El proyecto de Acceso Norte de Mislata es un proyecto que ha recuperado la conselleria Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Su construcción, que pretende aligerar la entrada y salida al tráfico que generará el desarrollo de un nuevo sector urbanístico, fue incluido en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2023, con una partida de 60.000 euros, destinados a contratar la redacción del proyecto y la dirección técnica de la obra, ya en licitación.

El proyecto está pendiente desde hace casi 20 años. El Partido Popular de Mislata aprobó una zona de expansión urbanística que incluía la construcción de 1.000 viviendas en diversas torres. La aprobación de ese PAI, que se hizo efectiva en 2005, estuvo condicionada a la construcción de un acceso para esa zona. De hecho, la conselleria sacó a licitación en 2006 el proyecto del nuevo acceso con una longitud de 1,8 kilómetros y la inversión prevista supera los 8,6 millones de euros. La idea entonces era conectar la A-3 con un puente sobre el nuevo cauce del Turia con la rotonda del Hospital Militar de Mislata para buscar rodeando al parque de la Canaleta una nueva ronda norte que se uniría con la la venida Maestro Rodrigo de Valencia. La idea era la conectar la Ronda Nord de València directamente con la A-3 evitando la avenida del Cid y el puente de Xirivella. Buscando descongestionar esta vía a la vez que conectar Mislata de una forma rápida por la parte norte. Su polémica ejecución por la huerta y la caída en picado de la construcción de viviendas, a finales de los años 2000, dejó todo el asunto en suspenso.

Veinte 20 años después, aquel planeamiento ha comenzado a ejecutarse con la construcción de la primera finca, a la que seguirán el resto. Y, en términos de circulación, se prevé un colapso de la ciudad, una vez comiencen los bloques a habitarse. De ahí que el consistorio haya tratado, en los últimos años, de que la conselleria construyera el acceso, logrando su inclusión en los presupuestos.

Pero el proyecto ha encontrado las reticencias del Gobierno de València, concretamente en la pata de Compromís. El alcalde Joan Ribó ya aseguró al conocerse la recuperación de la obra en las cuentas autonómicas que el acceso norte "se puede hacer de muchas maneras y lo que dijimos y mantenemos es que no vamos a permitir es que se toque la huerta de Campanar. Lo dijimos y lo mantenemos. Vamos a estudiar las opciones. Si se puede encontrar una solución que no perjudique la huerta yo no tengo ninguna intención de perjudicar a Mislata". Desde el municipio de l'Horta insisten que solo quieren una alternativa viable de conexión con la rotonda de Pío Baroja, que es un borde urbano y que prácticamente no afecta a la huerta.