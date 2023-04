Se sucede el goteo de renuncias en Vox tras las designaciones de candidatos del Comité Nacional Ejecutivo. La última en Torrent, donde el concejal Antonio Martinez Moreno ha presentado su renuncia, "con fuerte dolor de corazón", ante la "imposición de un candidato a la alcaldía por sorpresa, –fue a través de un email desde Madrid, ajeno a Torrent, desconociendo la problemática de la ciudad".

Martínez Moreno explica que el comité ejecutivo provincial recién nombrado y con todo el poder para gestionar los grupos municipales "me ha comunicado que no cuenta conmigo sin indicarme los motivos –en mi humilde opinión debe de haber sido muy mal informado, pues el CEP comunicó que mantendría a los equipos y en el caso de Torrent es desacertado, no respetando mi trabajo y dedicación y por ello me siento menospreciados y sin ilusión para seguir trabajando".

Por tanto, el jubilado, afirma que dimite "porque no estoy aferrado al sillón, ni a los euros, asumo mis malas actuaciones políticas (desconocidas para mi hasta ahora), pues el comité ejecutivo provincial de Valencia que gobierna en plan ordeno y mando. Desde que entró, ha tirado por tierra todo el trabajo de cuatro años a dos meses de las elecciones en Torrent”.