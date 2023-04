A la alcaldesa socialista Conxa García le ha salido un nuevo “competidor” en su pugna por revalidar la alcaldía de Picassent, en la que lleva las últimas cinco legislaturas. Lo curioso es que sale desde su propio partido.

Vicente Tarazona, alcalde con el PSOE en la legislatura 1991-95 ha fundado junto con el que fue su teniente alcalde entonces, Josep Tomás Beltrí, el Partido socialista Picassent, PSP, siglas que él mismo se enorgullece de decir que coinciden con aquel histórico de Tierno Galván.

Tarazona ya dejó el PSOE hace una década, tiene 80 años, ya se ha jubilado de su autoescuela por la que le conocía toda la población y asegura que se ha visto “obligado” a presentarse a las elecciones por las quejas constantes de los vecinos y sobre todo por el rumbo que ha tomado el actual gobierno de su excompañera Conxa García.

“Cuando nosotros llegamos había un pacto de que estabas 8 años y te ibas, y eso hicimos, la actual alcaldesa lleva cinco legislaturas y eso hace que los gobiernos se vicien”, afirma el exalcalde, cuya candidatura será oficial a partir de la semana que viene, cuando sea refundada por el resto de la asamblea.

“La forma de gobernar no nos gusta. Hemos visto que el pueblo apenas ha crecido desde que yo dejé la alcaldía, apenas en 4.000 habitantes. Hay varios PAIs que se aprobaron entonces y no se ha ejecutado y hace que la gente se vaya fuera. Han estado viviendo de Europa, pero no veo esfuerzo local la gente esta un poco abandonada, sobre todo los trabajadores, que son los que nos han impulsado a fundar este partido”, explica.

Entre las cosas que denuncia, esta la existencia de los concejales liberados. “Nosotros en nuestro programas defendemos como máximo a dos ediles liberados y que cobren como mucho dos sueldos mínimos interprefesionales, no las cifras desorbitadas que cobran ahora”, señala. También incluyen otras propuestas como mejorar la vigilancia en los campos, una plaza de toros en el centro del pueblo en fiestas, aumentar las ayudas o erradicar la falta de establecimientos en el Mercado.

Tarazona afirma que se encuentra con fuerzas para afrontar una legislatura y se siente apoyado por la ciudadanía de Picassent ya que “somos el unico partido 100% local”. Un apoyo que se reflejó incluso a través de un monumento fallero, de la comisión El Moli, haciendo referencia a la irrupción del PSP dentor del panorama politico picassenti.