Se acercan las elecciones y se siguen produciendo cambios en las listas. Esta vez se trata de un referente en Compromis de l'Horta Sud, Josep Ferran Baixauli, que ya había anunciado su candidatura para optar de nuevo a la alcaldía de Sedaví que ya ocupó durante dos años en la pasada legislatura, pero que tras un contratiempo personal ha anunciado que deja momentáneamente la política. Lo ha anunciado a través de su cuenta de Facebook. "Hoy toca deciros adiós, acabaré esta legislatura, y después haré un paréntesis en mi vida política después de 12 años de haber dedicado cuerpo y alma en mi pueblo, Sedaví", explica.

Baixauli recuerda que hace apenas cuatro meses, el colectivo de Compromís por Sedaví le propuso que encabezara la candidatura para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, y anunciaron su candidatura arropada por Joan Baldoví Rueda y Dolors Gimeno Valero el pasado 18 de diciembre. "Hoy tengo que deciros que ese encargo, por motivos personales importantes, no voy a poder llevarlo adelante".

El actual edil en la oposición afirma que se siente "muy orgulloso de haber representado al lugar donde vivo, de haber ayudado a las personas con las cuales me cruzo por la calle, con las que comparto tertulia, música, alegrías y alguna tristeza. No os podéis imaginar el que ha sido para mí estar en vuestra lucha, en la nuestra, durante este periodo de tiempo". Sin embargo, ahora admite que "toca cerrar, momentáneamente, una hoja. Lo hago con la tranquilidad del gran equipo de Compromís por Sedaví que se va a volcar por el vecindario", aunque no anuncia si el partido ya ha elegido candidato que lo supla, algo que no se debe demorar puesto que falta menos de un mes para que se cierren las listas.

Te puede interesar: L'Horta El nacionalista Vicent Beguer cerrará la lista de Ciudadanos en Torrent

Seguirá vinculado al partido

Ferrán Baixauli, además de alcaldable por Sedaví, fue elegido como secretario comarcal de l'Horta Sud de Compromis con el apoyo del 97% de los votos. de momento, asegura que no contempla dejar ese cargo "ya que me gustaría seguir vinculado al partido".