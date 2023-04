Joan Baldoví, candidat de Compromís a la presidència de la Generalitat valenciana, ha visitat Alboraia el dimarts 4 d'abril acompanyat per la candidata a l’alcaldia Conxa Villena. L’acte obert a tota la ciutadania “Una orxata amb Baldo” es va realitzar en la Plaça Gil de Vidaure en el Barri Rei en Jaume. Durant l’acte, Joan Baldoví va explicar que estava fent molts kilòmetres acudint a molts pobles de tot el País Valencià i atenent les seues obligacions a Madrid (és diputat del Congrés) gràcies al seu sentit de la responsabilitat que li ensenyaren en la seua família. A les preguntes sobre les prioritats de l’agenda valenciana si és President de la Generalitat, Joan Baldoví ha parlat de tres prioritats: sanitària; habitatge i finançament just.

Baldoví va manifestar que la situació del finançament "és insostenible i que no pot ser que els valencians i valencians ens haguem d’endeutar per a poder donar els serveis bàsics". Sobre la sanitat va indicar que la pandèmia la "va tensionar" i que és "necessari un pla de xoc per a reforçar l’atenció primària". Respecte l’habitatge va indicar que en l’Estat Espanyol la mitjana de vivendes públiques és d’un 2 % quan la mitjana europea és d’un 20 %. Joan Baldoví va marcar com a prioritari el dotar-nos d’un major parc de vivenda pública.

Joan Baldoví va rebre com a regal una corona, un dolç tradicional d’Alboraia. En eixe moment va reconéixer que és molt llépol i molt aficionat als dolços tradicionals. A més va compartir orxata (el producte alboraier amb més projecció) amb les persones assistents a l’acte (veïns-es, membres de Compromís, representants d’associacions locals, etc).