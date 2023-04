Siete metros y medio de capa roja unida a un vestido en tono marfil, que brilla en función de los rayos del sol. Así es, a grandes trazos, el traje que lucirá Inma Muñoz el Domingo de Resurrección como Reina del Encuentro de Torrent. El Antic Mercat acoge desde este miércoles la indumentaria de la joven, junto la de sus dos camareras y los catorce pajes, uno de ellos un bebé.

La joven que este domingo reencarnará a Germana de Foix lucirá un vestido inspirado en un diseño de Balenciaga. «Lo vimos en una revista y nos gustó mucho el estilo, que estaba inspirado en una reina. A partir de ahí tratamos de seguir ese camino, aunque hemos modificando y añadido elementos». Inma Muñoz admite que «antes teníamos unas ideas, pero ninguna nos acababa de cuadrar y en el momento que lo vimos, dijimos es eso». La joven sostiene que «hay veces que quieres una cosa y la modista te dice que eso es imposible de hacer o depende de tu cuerpo, que te queda mejor una cosa que otra que pensabas. A partir de ahí vas moldeando la idea principal pero con pequeños cambios, y aquí está el resultado final», dice junto a su vestido.

La capa siempre es el elemento más característico de la Reina del Encuentro. En este caso será rojo, con una longitud de siete metros y medio. «Era una cosa que tenía clara: que fuera roja, pero no la típica bordada de toda la vida. Siempre he asociado a la reina el color rojo. Es cierto que ha habido reinas de otros años que han apostado por otros colores (ha habido azul, en distintos tonos, negro e incluso blanco), pero yo quería rojo, también los pajes llevan toques rojos en sus vestidos. Cuando la vi me enamore de ella y pensé, esta es la capa que quiero».

Además, tanto la capa como el vestido cambian levemente el tono de su color según la luz que se proyecte. «Cambia el brillo en función de la luz. La procesión del Domingo transcurre por calles con mucha luz y contamos que hará sol, y queremos que ese brillo que corresponde al Día de Resurrección también se muestre en el traje con el sol».

Inma Muñoz ya espera con “mucha ilusión” poder vivir el Domingo de Resurrección como Reina del Encuentro con “la gente de Torrent, mis camareras, mis pajes y nuestras familias”.