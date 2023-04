Este jueves 6 de abril lo tiene marcado en rojo María, sus dos hijos de 17 y 7 años, su bebé de 8 meses y su abuela de 78, no porque sea la festividad de Jueves Santo porque ese día se le termina estancia en el hotel que Cruz Roja le está pagando desde hace diez días cuando se ejecutó el desahucio de la casa en la calle Pascual Albors de Xirivella que habitaba desde hace año y medio y cuyo alquiler no podía pagar, pese a recibir la renta de inclusión y una pensión de su abuela.

Ese lunes 27 de marzo tres menores se hubieran quedado en la calle a no ser por Cruz Roja, ya que pese a que María estaba siendo controlada por Servicios Sociales del ayuntamiento de Xirivella y esteba en la lista de espera para adquirir una vivienda social de la EVHA, su situación no estaba en esa lista calificada como urgente, ya que el consistorio no había tramitado el decreto de urgencia habitacional necesario para que la conselleria le diera prioridad.

Un decreto que el consistorio no emitió hasta el viernes pasado después de la presión ejercida por María, acompañada por la PAH, (Plataforma de Ayuda a la Hipoteca" que el mismo día del desahucio se presentó en el despacho del alcalde Michel Montaner (PSOE) y consiguió arrancar el compromiso de declarar de urgencia su necesidad de vivienda. La PAH también acudió el pleno el pasado miércoles para exigir de nuevo ese decreto, que según el consistorio fue emitido el viernes 31.

Ahora ya está en marcha la emergencia y la EVHA trabaja para intentar conseguir un piso lo antes posible que cumplan las condiciones que necesita María, sus tres hijos y su abuela, pero esa solución no llegará antes de este jueves santo, día en la que se le acaba la estancia en el hotel. El Ayuntamiento de Xirivella, sin embargo, ha reconocido a este diario que "la familia, en lo que respecta a las capacidades de respuesta del ayuntamiento, no quedará en la calle", es decir, que le seguirá pagando el hotel hasta que la EVHA le proporcione piso.

También fuentes municipales explican que han solicitado a conselleria le dé a María una ayuda al alquiler a persones con vulnerabilidad de 2.000 euros. Desde Podem Xirivella, socios de gobierno del PSOE se ha criticado la mala gestión llevada a cabo desde Servicios Sociales, por no haber gestionado una solución habitacional conociendo que María, cuyo caso sí está siendo seguido desde el área, se iba quedar en la calle con tres menores. Ya la portavoz Karin Jansen advirtió al PSOE que tocaba poner remedio activando todos los recursos necesarios para que esta familia vulnerable con 3 menores y una persona mayor sean alojadas provisionalmente hasta que la EVHA les asigne un nuevo hogar, algo que desde el consistorio afirman que van a hacer pagándoles el hotel.