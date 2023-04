María y su familia desde que llegaron de Perú en mayo de 2022, sobrevive con los ingresos que obtiene su marido trabajando en negro “en todo lo que puede y le ofrecen” y de las ayudas que le da Cáritas y el consistorio de Tavernes Blanques. Hasta que ella parió, también ayudaba a cuidara un mayor. El ayuntamiento de l’Horta ha logrado mantener a esta familia empadronada en la localidad después de que en octubre, entrara este caso con carácter urgente y preferente desde el equipo especifico de intervención con infancia y adolescencia (EEIIA, antes conocido como SEAFI), tras un episodio de abusos sexuales cometidos hacia el menor de 12 años fuera del entorno familiar. Caso que está denunciado y judicializado.

En noviembre, le echan de la habitación en la que estaban, pero desde Servicios sociales median para que se mantenga el empadronamiento allí ante la llegada de la bebé que nació en marzo, y que también se ha logrado empadronar en Tavernes, y para seguir dándole cobertura sanitaria y psicológica tanto a la madre como a los menores, en especial a la víctima de abusos, que vive en un entorno nada apropiado para gestionar su situación traumática. Desde Servicios Sociales de Tavernes también se ha iniciado la tramitación de la renta valenciana de inclusión aunque se han topado con el obstáculo de los bancos, que rechazan abrir una cuenta a nombre de la afectada, una postura contraria a derecho en situaciones de vulnerabilidad como es el caso e María y que desde el consistorio se está intentando subsanar.

Sin embargo, la situación de María se está complicando ya que la anterior arrendataria ha solicitado la baja del padrón en Tavernes y hasta que no logre empadronarse en València se quedaría desatendida. Para ello María pidió una cita en Servicios sociales de la capital, que le han concedido a finales de mayo.

Valencia contactará con Tavernes

En el Ayuntamiento de València, al conocer la gravedad de la situación por este diario, han comunicado que adelantan la cita en Servicios sociales y que “contactaremos con Tavernes Blanques para que cuanto antes podamos subsanar el problema del empadronamiento para poder empezar a tramitarle todas las ayudas y la atención que necesita desde aquí”.

Desde el consistorio de la localidad de l’Horta Nord, aseguran que “se trabaja desde el primer momento ayudando, asesorando, y llamando a todas las instituciones con competencias en materia de servicios sociales. Instamos a dichas instituciones a que actúen con la celeridad que requiere la vulnerabilidad de las personas usuarias. Del mismo modo, instamos a las instituciones privadas a que cumplan con la normativa legal vigente en los casos en los que esta les requiere su intervención”.

Con el miedo en el cuerpo

María apenas ha podido recuperarse del derrame que sufrió en el parto de su pequeña hace 15 días. Teme salir de casa, porque hace una semana intentaron desalojar la finca propiedad de la Sareb -aunque el consistorio de Tavernes también ha establecido contacto con el banco malo para informarles de la situación de extrema gravedad para evitar más desahucios- y quedarse en la calle. Su hijo de 12 años sigue cada día yendo al IES de Tavernes Blanques desde València, con su bono joven, con trayectos de una hora, y por la noche se va con su padre a coger agua de las fuentes de los parques públicos. “Estamos pagando 280 euros porque si no nos quedábamos en la calle. Todo lo que conseguirmos trabajando en lo que podemos lo damos para pagar la habitación. Mi hijo no ha tenido ni un regalo de Navidad”, señala María, quien no esperaba estar en esta situación cuando ellegaron hace casi un año de Perú. “Teníamos que salir de allí, con el cambio de gobierno la situación no era segura”, señala. Ahora su mayor preocupación son sus hijos, ya que asegura que le llegaron a decir en el hospital que le podían quitar a su bebé en la situación en la que se encontraba.