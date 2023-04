La Masía Huerto de la Torre en Beniparrell ha cerrado sin previo aviso a los clientes que habían contratado sus servicios durante los próximos meses para casarse, celebrar un bautizo o una comunión. Cerró sus puertas la semana pasada con una orden judicial de desahucio a los gerentes de este lugar tras varios años sin abonar el alquiler de la masía, ubicada entre los campos de naranjos del término municipal.

Se desconoce, por ahora, el número de personas afectadas, pero podrían ser más de un centenar a tenor de las llamadas que otras fincas de eventos están recibiendo de los damnificados por este cierre que han perdido su día de celebración así como el dinero de la reserva, que en este tipo de lugares suele oscilar entre 1.000 y 1.500 euros. Las reservas de los servicios paralelos en fotografía, música o floristería puede ascender a la misma cantidad. En algunos casos, la boda se celebraba cinco días después de que cerrara por orden judicial la masía, con un margen de tiempo imposible para gestionar un nuevo emplazamiento.

Pese a que este cierre ha pillado por sorpresa a los clientes, era un secreto a voces en ciertos entornos del municipio. El promotor del Huerto de la Torre, Antonio Blanco, era el gerente del lugar junto a su hija y es un empresario conocido en el municipio donde ha desarrollado otros negocios, como los conocidos Jardines Santo Domingo que terminaron también por cerrar y en estos momentos están abandonados y desvalijados. También gestionó durante varios años Jardines Venezia, aunque cambió de gerente hace ahora tres años.

El propietario de los terrenos de la masía denunció a Blanco hace cuatro años por impagos en el alquiler, tras lo cual comenzó un litigio judicial que llevó a una primera orden de desahucio que la abogacía del empresario logró frenar. A partir de entonces, pese a que la orden seguía vigente y los impagos seguían sucediéndose, se siguió alquilando el espacio para celebraciones como si no pasara nada. La segunda orden de desahucio llegó hace unos meses para ejecutarse la semana pasada, y Blanco tuvo cuatro días para vaciar el lugar.

Hecho esto, desapareció. No hay rastro de él en su entorno y este diario ha tratado de ponerse en contacto con él sin éxito. En el portal web del Huerto de la Torre se explica que están en mantenimiento y avisan: "Nos estamos trasladando a otro espacio, ya NO estamos en Carrer del Vaporet, 11. En breve les informaremos de la ubicación de nuestras nuevas instalaciones". Esto no ha sucedido ya que los afectados no han tenido otra opción no ya de posponer sus celebraciones, si no de buscar alternativa.

Sin licencia

No solo la gerencia no abonaba el alquiler mensual al arrendatario, si no que se operaba en esta masía sin licencia de actividad municipal. Según ha podido saber este diario, en el consistorio se le instó a presentar toda la documentación y se hizo a cuenta gotas, nunca de forma que pudiera otorgársele el permiso para poder desarrollar la actividad empresarial. Tanto es así que la Policía Local y la Policía Autonómica levantaron sendas actas al carecer de estos permisos, pero después, la celebración de eventos continuaba como si nada, escondiendo a los clientes esta situación irregular.

Actividad al margen del asociacionismo

La Asociación de Empresarios de Beniparrell desconocía esta situación al ser preguntado por este diario. Como explica la presidenta, Carmen Sorio, Blanco no formaba parte de esta organización sin ánimo de lucro que aglutina a los empresarios de este municipio y que participan de la vida social, educativa y laboral. Según explica la presidenta, sí eran conocedores de la situación irregular en la que operaban y tenían constancia que desde el ayuntamiento se les había instado a regularizarla, como se hace con otras empresas. Sorio lamenta esta situación por los clientes damnificados y por la mala fe con la que se ha actuado al carecer de licencias y continuar operando como si no nada.