Parece una decisión definitiva, pero es imposible afirmarlo con rotundidad. Podem Massanassa ha confirmado a Levante-EMV que las negociaciones entre Compromís, Esquerra Unida y el partido morado han llegado a buen puerto horas después de que EU PV emitira un comunicado afirmando que la amplia coalición de izquierdas, un ejemplo en otros municipios como Gandía, finalmente iba a llegar a los comicios con el único respaldo de Compromís y EU.

En el partido morado explican que el acuerdo se ha estado negociando desde la dirección comarcal de los tres partidos, y la única discrepancia, sobre todo por parte de Podem, era la exigencia de Compromís de registrar la candidatura a su nombre, un requisito que el partido naranja finalmente verá satisfecho.

Resuelto este punto, el portavoz local de Podem y exconcejal de Massanassa, Nelo Martínez, quiere destacar que la unión entre Compromís, Esquerra Unida y Podem en el municipio no es una cuestión electoral. “Nosotros llevamos más de un año trabajando juntos, presentando mociones y haciendo actos públicos de manera conjunta, de modo que lo nuestro no es circunstancial. Al final estamos sumando esfuerzos para que no haya un gobierno municipal del PP con la ultraderecha de Vox”, cierra Martínez.